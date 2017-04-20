"Каданс" впервые выступил на сцене Госфилармонии

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Сольный концерт детского эстрадно-музыкального театра "Каданс" прошел в Государственной филармонии Абхазии в четверг 20 апреля.

Художественный руководитель "Каданса" Алик Алавердян отметил в интервью корреспонденту Sputnik, что это не первый концерт молодого коллектива, но первый в стенах Госфилармонии.

"Наш вокально-инструментальный коллектив долго шел к этому дню. У нас уже были сольные концерты, но в стенах филармонии это первый раз. Мы очень волнуемся, но надеюсь, что справимся и достойно выступим", — сказал Алавердян перед началом концерта.

По словам худрука, репертуар составили сами участники коллектива. В него вошли песни на абхазском, русском и английском языках.

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"В концерте прозвучали аранжировки на абхазские песни, а также хиты российской и мировой эстрады. В основном программу подбирали дети. Они у меня уже выросли, и поэтому я даю им эту возможность — петь то, что им нравится", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Каданс" команда

Художественный руководитель "Каданса" Алик Алавердян также отметил, что концерт был организован благодаря детской школе искусств № 1 имени Ковача.

Детский эстрадно-музыкальный театр "Каданс" существует уже три года. В нынешнем составе коллектив работает более двух с половиной лет. В июне прошлого года театр с успехом выступил с первым сольным концертом на сцене РУСДРАМа. Ребят часто приглашают выступать на площадках Сухума. За короткое время о "Кадансе" заговорили как о талантливом ансамбле.

С 27 мая по 17 июня 2017 года Эстрадно-музыкальный театр "Каданс" примет участие в международном фестивале "Содружество "Артек", который будет проходить на территории международного детского центра "Артек".