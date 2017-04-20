Абхазский, русский и английский: фрагменты концерта "Каданса" в Госфилармонии

Сольный концерт детского эстрадно-музыкального театра "Каданс" прошел в Государственной филармонии Абхазии в четверг 20 апреля.

Художественный руководитель "Каданса" Алик Алавердян отметил в интервью корреспонденту Sputnik, что это не первый концерт молодого коллектива, но первый в стенах Госфилармонии.

"Наш вокально-инструментальный коллектив долго шел к этому дню. У нас уже были сольные концерты, но в стенах филармонии это первый раз. Мы очень волнуемся, но надеюсь, что справимся и достойно выступим", — сказал Алавердян перед началом концерта.

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