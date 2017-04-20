Лик на окне: галский дом внезапно стал объектом паломничества

Sputnik, Амра Амичба.

Бадри Кецбая рассказал, что образ они с женой обнаружили около шести вечера 16 апреля, в день Пасхи. Сначала они решили, что дети нанесли какую-то краску, при более пристальном же рассмотрении никаких красок на стекле не увидели.

"Мы поняли, что этот что-то необычное", — сказал Бадри.

12-летний сын сфотографировал окно с ликом Божьей Матери и опубликовал в социальных сетях.

Уже со следующего дня размеренная жизнь жителей деревни изменилась кардинально: непривычный для сельских дорог нескончаемый поток машин и автобусов, минивенов и такси с пассажирами, вереница пеших людей самого разного возраста, пожилых и школьников, потянулась к дому Бадри Кецбая, чтобы своими глазами увидеть изображение на стекле.

Когда мы подъезжали к дому, стало понятно, что машину придется оставить далеко от ворот. Выгрузив неизменный рюкзак фотокорреспондента с техникой, камеру, штатив, пришлось пройти немалое расстояние с грузом. А навстречу шли одухотворенные посетители, успевшие побывать во дворе дома семьи Кецбая.

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"Я не могу описать словами свои чувства. Это чудо!" — чуть ли не со слезами на глазах сказала Асмат Чургулия, приехавшая из села Чхортол.

То же самое повторили еще несколько шедших навстречу людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Люди у дома на стекле которого появился лик Божьей Матери в селе Первый Гал

Скептический настрой съемочной группы Sputnik немого поубавился под влиянием таких комментариев.

Когда мы оказались у ворот, взору открылась следующая картина: двор полон людей, а наибольшее скопление наблюдалось у окна на первом этаже дома справа. Окно не пластиковое, как у многих, а еще с деревянной рамой и одинарным стеклом. Издалека какого-либо образа видно не было, да и при более близком рассмотрении тоже. Как подсказала рядом стоявшая пожилая женщина в платке, оказывается, нужно выбрать правильный ракурс для обзора, и тогда можно увидеть очертания, напоминающие образ Богородицы.

Бадри Кецбая отметил, что изображение Богородицы как будто бы находится внутри стекла, которое внешне гладкое, как и прежде.

И каждый, кто приходил, приносил с собой свечи, и не одну, штук 10, зажигали за всех родных и близких. Хозяевам даже пришлось соорудить деревянную подставку перед окном, куда все прикрепляли свои свечи.

Под большим многолетним ясенем, которому, по словам хозяина дома, 250 лет, поставили скамейки для пожилых и немощных, коих пришло немалое количество.

А одной женщине во время молитвы стало как-то не по себе. Опрокинувшись наземь, она стала что-то бормотать на мегрельском, а неведомая сила переворачивала ее, и, кувыркаясь, она дошла почти до ворот. Сопровождавший ее молодой человек, крестясь, стал ее успокаивать, а кто-то в толпе сказал, что это "бесовство выходит".

Позднее среди толпы прошел шепот, что этой женщине накануне являлась Богоматерь и сказала, что на месте дома раньше стояла церковь, и лик на окне появился, потому что небесная сила хочет вернуться на свое место.

© Sputnik / Томас Тхайцук Люди молятся у дома на стекле которого появился лик Божьей Матери в селе Первый Гал

На что Бадри Кецбая уточнил, что его семья уже лет 250 живет на территории, и никогда ранее не слышал о церкви, которая могла здесь находиться.

Хозяин дома рассказал, что накануне приезжал глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). Посоветовал понаблюдать за окном еще неделю, а потом уже решить, что делать.

"Еще отец Виссарион сказал проследить за тем, излечится ли кто-либо от того, что побывал у этого окна. Это нужно для того, чтобы понять, обладает ли явление исцеляющей силой", — сказал Бадри Кецбая.

Тем временем поток людей во двор жителя села Первый Гал не иссякал. Но Бадри Кецбая нисколько не жалуется, говорит, что на его дом снизошла благодать.