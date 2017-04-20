Лик на окне: галский дом внезапно стал объектом паломничества

Sputnik, Амра Амичба.
Бадри Кецбая рассказал, что образ они с женой обнаружили около шести вечера 16 апреля, в день Пасхи. Сначала они решили, что дети нанесли какую-то краску, при более пристальном же рассмотрении никаких красок на стекле не увидели.
"Мы поняли, что этот что-то необычное", — сказал Бадри.
12-летний сын сфотографировал окно с ликом Божьей Матери и опубликовал в социальных сетях.
Уже со следующего дня размеренная жизнь жителей деревни изменилась кардинально: непривычный для сельских дорог нескончаемый поток машин и автобусов, минивенов и такси с пассажирами, вереница пеших людей самого разного возраста, пожилых и школьников, потянулась к дому Бадри Кецбая, чтобы своими глазами увидеть изображение на стекле.
Когда мы подъезжали к дому, стало понятно, что машину придется оставить далеко от ворот. Выгрузив неизменный рюкзак фотокорреспондента с техникой, камеру, штатив, пришлось пройти немалое расстояние с грузом. А навстречу шли одухотворенные посетители, успевшие побывать во дворе дома семьи Кецбая.
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"Я не могу описать словами свои чувства. Это чудо!" — чуть ли не со слезами на глазах сказала Асмат Чургулия, приехавшая из села Чхортол.
То же самое повторили еще несколько шедших навстречу людей.
Скептический настрой съемочной группы Sputnik немого поубавился под влиянием таких комментариев.
Когда мы оказались у ворот, взору открылась следующая картина: двор полон людей, а наибольшее скопление наблюдалось у окна на первом этаже дома справа. Окно не пластиковое, как у многих, а еще с деревянной рамой и одинарным стеклом. Издалека какого-либо образа видно не было, да и при более близком рассмотрении тоже. Как подсказала рядом стоявшая пожилая женщина в платке, оказывается, нужно выбрать правильный ракурс для обзора, и тогда можно увидеть очертания, напоминающие образ Богородицы.
Бадри Кецбая отметил, что изображение Богородицы как будто бы находится внутри стекла, которое внешне гладкое, как и прежде.
И каждый, кто приходил, приносил с собой свечи, и не одну, штук 10, зажигали за всех родных и близких. Хозяевам даже пришлось соорудить деревянную подставку перед окном, куда все прикрепляли свои свечи.
Под большим многолетним ясенем, которому, по словам хозяина дома, 250 лет, поставили скамейки для пожилых и немощных, коих пришло немалое количество.
А одной женщине во время молитвы стало как-то не по себе. Опрокинувшись наземь, она стала что-то бормотать на мегрельском, а неведомая сила переворачивала ее, и, кувыркаясь, она дошла почти до ворот. Сопровождавший ее молодой человек, крестясь, стал ее успокаивать, а кто-то в толпе сказал, что это "бесовство выходит".
Позднее среди толпы прошел шепот, что этой женщине накануне являлась Богоматерь и сказала, что на месте дома раньше стояла церковь, и лик на окне появился, потому что небесная сила хочет вернуться на свое место.
На что Бадри Кецбая уточнил, что его семья уже лет 250 живет на территории, и никогда ранее не слышал о церкви, которая могла здесь находиться.
Хозяин дома рассказал, что накануне приезжал глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). Посоветовал понаблюдать за окном еще неделю, а потом уже решить, что делать.
"Еще отец Виссарион сказал проследить за тем, излечится ли кто-либо от того, что побывал у этого окна. Это нужно для того, чтобы понять, обладает ли явление исцеляющей силой", — сказал Бадри Кецбая.
Тем временем поток людей во двор жителя села Первый Гал не иссякал. Но Бадри Кецбая нисколько не жалуется, говорит, что на его дом снизошла благодать.