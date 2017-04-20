Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома

Кецбая рассказал, что образ они обнаружили с женой, но сначала подумали, что дети нанесли какую-то краску, при пристальном же рассмотрении никаких нанесений на стекле не увидели.

Двенадцатилетний сын сфотографировал окно с ликом Божьей Матери и опубликовал в социальных сетях.

И уже со следующего дня стали приезжать люди со всех районов Абхазии, чтобы своими глазами увидеть изображение на стекле. Одухотворенные посетители не могли скрыть эмоций и называли явление "чудом".

"Уже пятый день люди приходят, молятся, ставят свечки", — сказал Кецбая.

Подробнее читайте здесь >>