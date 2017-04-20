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Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома

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(3:49 / 31.60Mb / просмотров видео: 171)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Около шести вечера 16 апреля, в день Пасхи, в селе Первый Гал на окне дома Бадри Кецбая появилось очертание, напоминающее образ Богородицы.

Кецбая рассказал, что образ они обнаружили с женой, но сначала подумали, что дети нанесли какую-то краску, при пристальном же рассмотрении никаких нанесений на стекле не увидели.

Двенадцатилетний сын сфотографировал окно с ликом Божьей Матери и опубликовал в социальных сетях.

И уже со следующего дня стали приезжать люди со всех районов Абхазии, чтобы своими глазами увидеть изображение на стекле. Одухотворенные посетители не могли скрыть эмоций и называли явление "чудом".

"Уже пятый день люди приходят, молятся, ставят свечки", — сказал Кецбая.

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