Кобахия в Гале о паспортах: заработать на национальных интересах не получится

ГАЛ, 21 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия во время совещания в администрации Галского района заявил, что если кто-то хочет заработать деньги на национальных интересах при выдаче паспортов и видов на жительство, то он будет наказан, передает с места события корреспондент Sputnik.

Он напомнил, что не должна повториться ситуация, когда по подложным документам граждане Грузии получали абхазское гражданство или даже "покупали" его.

"Когда вы будете давать справки о том, что данный человек живет здесь, вы сто раз подумайте, потому что за вами может прокурор прийти или СГБ", — предостерг Кобахия руководителей сел и работников паспортных столов.

Аслан Кобахия предупредил, что в случае завышения установленных Кабинетом Министров цен на бланки документов, виновные будут нести ответственность.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Въехать в Россию можно будет по новому внутреннему абхазскому паспорту

Кобахия подчеркнул, что граждане иностранного государства могут получить только вид на жительство.

"Я хочу предупредить всех, что, если люди являются гражданами Грузии, и они очень сильно захотят, мы не можем им выдать абхазское гражданство", — отметил министр.

В случае если гражданин Грузии хочет отказаться от гражданства и принять абхазское, то он должен обратиться к президенту Абхазии. Только президент имеет право принимать решение об удовлетворении прошения о гражданстве республики, заявил Кобахия.

"По закону, только президент имеет право дать гражданство Абхазии", — добавил он.

Аслан Кобахия зявяил, что МВД республики обеспокоено порядком выдачи документов.

"Все, кто проживает в Абхазии, и те, кто считает себя гражданином страны и не является гражданином иностранного государства, имеют право подать документы на получение гражданства Абхазии. Мы тщательно будем проверять", — сказал он.

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МВД и СГБ республики провели большую работу вместе с руководителями Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов по оперативной проверке тех, кто является гражданином Абхазии, а кто — нет, отметил министр.

В соответствии с законом, паспортом гражданина может обладать человек, который жил с 1994 по 1999 годы на территории Абхазии. Это главный момент, сообщил заместитель начальника паспортного управления МВД Абхазии Роман Дзапшба.

"Гражданин должен принести свидетельство о рождении, фотографии, квитанцию об оплате, и дальше мы будем проводить проверки по линии СГБ и по линии участковых. Будет создан материал, если человек соответствует всем требованиям, то он получит паспорт гражданина Абхазии", — добавил Дзапшба.

В случае если человеку не полагается гражданство Абхазии, то он получит вид на жительство.

На вид на жительство могут рассчитывать граждане, которые с 1999 года не менее десяти лет проживали на территории сел Галского района.

"Также вид на жительство могут получить лица без гражданства, которые проживают на территории Абхазии с 1999 года, и граждане иностранных государств, которые имеют брак с гражданином или гражданкой Абхазии", — подчеркнул Дзапшба.

Справку с места жительства будут выдавать главы сел.

"В документе нужно строго указать, с какого года человек проживает на территории данного района", — уточнил он.

Аслан Кобахия предложил выдавать справки о месте жительства в районных администрациях, на это глава Галского района Тимур Надарая и глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия заметили, что это будет невозможно сделать, так как местных жителей лучше знают главы администраций сел.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа До конца года - 100 тысяч: глава МВД Абхазии рассказал о выдаче паспортов

Вид на жительство обойдется в 940 рублей, а паспорт гражданина Абхазии в 450 рублей.

"Никаких других цен на получение паспортов нет", — подчеркнул министр.

На сегодня для перехода границы жители Галского района используют четыре вида документов.

"К концу года только два вида документов должно остаться на всей территории Абхазии", — сказал Кобахия.

Главы сел Галского района интересовались деталями выдачи новых паспортов и видов на жительство. Был поднят вопрос о том, что если муж с видом на жительство постоянно находится в Галского районе, а жена временно уехала в Грузию, можно ли ей выдать вид на жительство.

"Согласно законодательству, если человек, получивший вид на жительство, в течение года отсутствует более шести месяцев на месте, то он лишается вида на жительство", — пояснил глава Галского района Тимур Надарая.

Министр внутренних дел поручил сотрудникам галской милиции в течение двух недель зафиксировать количество людей, проживающих в Гале, для того чтобы определить, сколько человек могу претендовать на получение паспортов или видов на жительство.