Кобахия в Гале о паспортах: заработать на национальных интересах не получится

ГАЛ, 21 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия во время совещания в администрации Галского района заявил, что если кто-то хочет заработать деньги на национальных интересах при выдаче паспортов и видов на жительство, то он будет наказан, передает с места события корреспондент Sputnik.
Он напомнил, что не должна повториться ситуация, когда по подложным документам граждане Грузии получали абхазское гражданство или даже "покупали" его.
"Когда вы будете давать справки о том, что данный человек живет здесь, вы сто раз подумайте, потому что за вами может прокурор прийти или СГБ", — предостерг Кобахия руководителей сел и работников паспортных столов.
Аслан Кобахия предупредил, что в случае завышения установленных Кабинетом Министров цен на бланки документов, виновные будут нести ответственность.
Кобахия подчеркнул, что граждане иностранного государства могут получить только вид на жительство.
"Я хочу предупредить всех, что, если люди являются гражданами Грузии, и они очень сильно захотят, мы не можем им выдать абхазское гражданство", — отметил министр.
В случае если гражданин Грузии хочет отказаться от гражданства и принять абхазское, то он должен обратиться к президенту Абхазии. Только президент имеет право принимать решение об удовлетворении прошения о гражданстве республики, заявил Кобахия.
"По закону, только президент имеет право дать гражданство Абхазии", — добавил он.
Аслан Кобахия зявяил, что МВД республики обеспокоено порядком выдачи документов.
"Все, кто проживает в Абхазии, и те, кто считает себя гражданином страны и не является гражданином иностранного государства, имеют право подать документы на получение гражданства Абхазии. Мы тщательно будем проверять", — сказал он.
МВД и СГБ республики провели большую работу вместе с руководителями Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов по оперативной проверке тех, кто является гражданином Абхазии, а кто — нет, отметил министр.
В соответствии с законом, паспортом гражданина может обладать человек, который жил с 1994 по 1999 годы на территории Абхазии. Это главный момент, сообщил заместитель начальника паспортного управления МВД Абхазии Роман Дзапшба.
"Гражданин должен принести свидетельство о рождении, фотографии, квитанцию об оплате, и дальше мы будем проводить проверки по линии СГБ и по линии участковых. Будет создан материал, если человек соответствует всем требованиям, то он получит паспорт гражданина Абхазии", — добавил Дзапшба.
В случае если человеку не полагается гражданство Абхазии, то он получит вид на жительство.
На вид на жительство могут рассчитывать граждане, которые с 1999 года не менее десяти лет проживали на территории сел Галского района.
"Также вид на жительство могут получить лица без гражданства, которые проживают на территории Абхазии с 1999 года, и граждане иностранных государств, которые имеют брак с гражданином или гражданкой Абхазии", — подчеркнул Дзапшба.
Справку с места жительства будут выдавать главы сел.
"В документе нужно строго указать, с какого года человек проживает на территории данного района", — уточнил он.
Аслан Кобахия предложил выдавать справки о месте жительства в районных администрациях, на это глава Галского района Тимур Надарая и глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия заметили, что это будет невозможно сделать, так как местных жителей лучше знают главы администраций сел.
Вид на жительство обойдется в 940 рублей, а паспорт гражданина Абхазии в 450 рублей.
"Никаких других цен на получение паспортов нет", — подчеркнул министр.
На сегодня для перехода границы жители Галского района используют четыре вида документов.
"К концу года только два вида документов должно остаться на всей территории Абхазии", — сказал Кобахия.
Главы сел Галского района интересовались деталями выдачи новых паспортов и видов на жительство. Был поднят вопрос о том, что если муж с видом на жительство постоянно находится в Галского районе, а жена временно уехала в Грузию, можно ли ей выдать вид на жительство.
"Согласно законодательству, если человек, получивший вид на жительство, в течение года отсутствует более шести месяцев на месте, то он лишается вида на жительство", — пояснил глава Галского района Тимур Надарая.
Министр внутренних дел поручил сотрудникам галской милиции в течение двух недель зафиксировать количество людей, проживающих в Гале, для того чтобы определить, сколько человек могу претендовать на получение паспортов или видов на жительство.