Кто может стать гражданином: глава МВД Абхазии давал разъяснения в Гале

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия во время совещания в администрации Галского района заявил, что если кто-то хочет заработать деньги на национальных интересах при выдаче паспортов и видов на жительство, то он будет наказан.

Он напомнил, что не должна повториться ситуация, когда по подложным документам граждане Грузии получали абхазское гражданство или даже "покупали" его. "Когда вы будете давать справки о том, что данный человек живет здесь, вы сто раз подумайте, потому что за вами может прокурор прийти или СГБ", — предостерег Кобахия руководителей сел и работников паспортных столов.

Аслан Кобахия предупредил, что в случае завышения установленных Кабинетом Министров цен на бланки документов, виновные будут нести ответственность.

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