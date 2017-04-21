Онколог: в Абхазии до 600 человек в год заболевают раком

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Амра Амичба. Ежегодно примерно у 600 человек в Абхазии первично выявляется рак, такую цифру огласил главврач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун на пресс-конференции по итогам акции "Неделя ранней диагностики рака".

"Первичный рак диагностируется у 380-390 пациентов из тех, кто обращается в наш центр в течение года, до 400 не доходит. Еще приблизительно двумстам диагноз ставится при выезде на лечение за пределы республики. Такая у нас статистика", — констатировал главный онколог страны.

При этом он уточнил, что ежегодного роста не наблюдается.

Директор Евразийского противоракового фонда (EACF) Мария Дардык отметила, что организаторы не ожидали такого большого интереса населения к акции.

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"Записалось около 400 человек. Мы готовы были принять от 80 до 120 человек. Пошли навстречу людям, и на данный момент цифра приближается к двумстам. Сформированы дополнительные списки из оставшихся двухсот человек, и специалисты Национального онкологического центра Абхазии продолжат обследовать людей в рамках акции. Контакты люди оставили, будут связываться с ними", — подчеркнула Дардык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аргун о начале акции по диагностике рака: записались 120 человек

Онколог отметила, что на ранних стадиях 90 процентов рака излечивается. Главное, не бояться идти к врачам, когда появляются малейшие жалобы.

"Важно, не запускать и сразу разрешить проблему. И тогда имеем хорошие шансы на положительный результат", — подчеркнула специалист.

Впервые в рамках акции проведены и операции онкологическим больным, у которых были выявлены различные опухоли.

"Я в одиннадцать часов ночи вышел вчера из операционной. Прооперировали троих пациентов. У нас в рамках акции "Недели ранней диагностики рака" это не предусмотрено, но сделали исключение. А проведение операции стало возможным, так как Национальный онкологический центр Абхазии обладает всем необходимым оборудованием", — отметил директор Евразийской Федерации онкологов (ЕАЮО) Сомасундарам Субраманиан.

Врач-онколог для сравнения привел статистику заболеваемости раком по России, при сопоставлении населения стран, процентное соотношение практически одинаковое.

Сомасундарам Субраманиан заметил, что в России около 600 тысяч человек ежегодно регистрируется новых онкологически больных пациентов. И более трех миллионов человек живет с этим диагнозом.

"Если мы улучшим качество диагностики в Российской Федерации до уровня США, у нас будет 900 тысяч новых пациентов, то есть 300 попадут в число рано диагностированных пациентов. Мы будем иметь больше пациентов, но при этом огромное количество излеченных. И меньшее количество пациентов, которым мы не можем реально помочь, — уверен Сомасундарам Субраманиан. — Очень многие участники акции спрашивали, что надо пить, есть, как себя вести, чтобы вообще не возник рак. И тут надо четко понимать простые вещи: сто процентная профилактика рака невозможна. Но ранняя диагностика еще как возможна. Нужно заниматься ранней диагностикой".

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Онкологи удивились активности: как началась неделя диагностики рака в Сухуме

Приезд российских врачей в Абхазию в рамках акции "Неделя ранней диагностики рака" стал возможен при финансовой поддержке фонда "Амшра".

Содиректор фонда Элона Турава отметила, что целью проекта было не только предоставить возможность жителям республики непосредственно пройти диагностику, но и вывести на информационное пространство актуальную тему о необходимости посещения врачей для профилактики здоровья.

"Потому что большую часть болезней, особенно с высокой степенью смертности, таких как рак, можно лечить на ранней стадии. И мы очень надеемся, что этой акцией мы не только смогли помочь тем, кто обратился, но большое количество людей задумается, что есть необходимость приходить к врачам, даже когда чувствуешь себя хорошо. Профилактика – самое необходимое", — подчеркнула Элона Турава.

Главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун поделился своим наблюдением, что выросла санитарная культура населения.

"Главный вывод акции – люди заботятся о себе, это радует. И это произошло с вашим участием", — сказал Аргун, обращаясь к российским онкологам, проводившим прием пациентов в рамках акции.

"Неделю ранней диагностики рака" в Сухуме провели Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке абхазского фонда "Амшра" и Минздрава Абхазии.