За неделю 200 пациентов: онкологи рассказали об итогах акции в Абхазии

Около 400 человек зарегистрировались на прием российских врачей-онкологов, но удалось осмотреть только 200 пациентов. Об этом рассказали специалисты, подводя итоги акции.

Главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун на пресс-конференции, отвечая на вопрос российского коллеги, озвучил статистику заболеваемости раком в Абхазии.

"Первичный рак диагностируется у 380-390 пациентов из тех, кто обращается в год в наш Центр, до 400 не доходит. Еще примерно двумстам диагноз ставится при выезде на лечение за пределы республики. Такая у нас статистика. Ежегодно приблизительно у 600 человек в Абхазии первично выявляется рак", — констатировал главный онколог страны.

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При этом он уточнил, что ежегодного роста не наблюдается, цифры для анализа рассматриваются за последние три года.

Приезд российских врачей в Абхазию в рамках акции "Неделя ранней диагностики рака" стал возможен при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра".

Содиректор фонда Элона Турава отметила, что целью проекта было не только предоставить возможность жителям республики непосредственно пройти диагностику, но и вывести на информационное пространство актуальную тему о необходимости посещения врачей для профилактики здоровья.

"Потому что большую часть болезней, особенно с высокой степенью смертности, таких как рак, можно лечить на ранней стадии. И мы очень надеемся, что этой акцией мы не только смогли помочь тем, кто обратился, но большое количество людей задумается, что есть необходимость приходить к врачам, даже когда чувствуешь себя хорошо. Профилактика – самое необходимое", — подчеркнула Элона Турава.

"Неделю ранней диагностики рака" в Сухуме провела Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Минздрава Абхазии.