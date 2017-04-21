Абхазия намерена поставлять инертные материалы в Крым

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Переговоры о поставках инертных материалов из Абхазии в Крым провела делегация из Абхазии на Ялтинском международном экономическом форуме–2017, об этом сообщил радио Sputnik Абхазия начальник отдела лицензирования Минэкономики Абхазии Изет Хибба в пятницу 21 апреля.

Чиновник добавил, что эта компания получила подряд на строительство автодороги "Таврида".

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"Крупнейшая российская строительная компания, которая получила подряд по строительству автодороги "Таврида", проходящей по всей территории Крымского полуострова, заявила о своей готовности рассмотреть предложение Абхазии о поставе инертных материалов", — сказал он.

© Sputnik. Игорь Зарембо Минэкономики: достигнуты договоренности со строительными компаниями Крыма

По возвращении в Абхазию будет проведено совещание на предмет готовности абхазских производителей к поставкам инертных материалов в Крым.

В состав делегации вошли замруководителя Администрации Президента Адгур Лушба, министр экономики Адгур Ардзинба, замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба.

"Интересны пути поиска решений, существующих в Крыму проблем, которые можно будет применить и в нашей республике. Поднятые на конференции в Ялте вопросы обсудим с профильными министерствами и ведомствами по приезде в Абхазию", — подчеркнул Адгур Лушба.

Речь идет не только о поиске прямых партнеров на территории Крыма, отметил он, но и об использовании законодательного и нормативного решения этих задач на государственном уровне.