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Строительство участка автомобильной дороги, которая соединит строящийся аэровокзальный комплекс и остров Русский.

Абхазия намерена поставлять инертные материалы в Крым

© Sputnik. Виталий Аньков
В Абхазии
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Ялтинский международный экономический форум–2017 (ЯМЭФ), в котором принимает участие министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба, проходит в Республике Крым с 20 по 22 апреля.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Переговоры о поставках инертных материалов из Абхазии в Крым провела делегация из Абхазии на Ялтинском международном экономическом форуме–2017, об этом сообщил радио Sputnik Абхазия начальник отдела лицензирования Минэкономики Абхазии Изет Хибба в пятницу 21 апреля.

Чиновник добавил, что эта компания получила подряд на строительство автодороги "Таврида".

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"Крупнейшая российская строительная компания, которая получила подряд по строительству автодороги "Таврида", проходящей по всей территории Крымского полуострова, заявила о своей готовности рассмотреть предложение Абхазии о поставе инертных материалов", — сказал он.

Бункировка инертных материалов. Архивное фото.
© Sputnik. Игорь Зарембо
Минэкономики: достигнуты договоренности со строительными компаниями Крыма

По возвращении в Абхазию будет проведено совещание на предмет готовности абхазских производителей к поставкам инертных материалов в Крым. 

В состав делегации вошли замруководителя Администрации Президента Адгур Лушба, министр экономики Адгур Ардзинба, замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба.

"Интересны пути поиска решений, существующих в Крыму проблем, которые можно будет применить и в нашей республике. Поднятые на конференции в Ялте вопросы обсудим с профильными министерствами и ведомствами по приезде в Абхазию", — подчеркнул Адгур Лушба.

Речь идет не только о поиске прямых партнеров на территории Крыма, отметил он, но и об использовании законодательного и нормативного решения этих задач на государственном уровне.



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