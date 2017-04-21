Абхазия намерена поставлять инертные материалы в Крым

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Переговоры о поставках инертных материалов из Абхазии в Крым провела делегация из Абхазии на Ялтинском международном экономическом форуме–2017, об этом сообщил радио Sputnik Абхазия начальник отдела лицензирования Минэкономики Абхазии Изет Хибба в пятницу 21 апреля.
Чиновник добавил, что эта компания получила подряд на строительство автодороги "Таврида".
"Крупнейшая российская строительная компания, которая получила подряд по строительству автодороги "Таврида", проходящей по всей территории Крымского полуострова, заявила о своей готовности рассмотреть предложение Абхазии о поставе инертных материалов", — сказал он.
По возвращении в Абхазию будет проведено совещание на предмет готовности абхазских производителей к поставкам инертных материалов в Крым.
В состав делегации вошли замруководителя Администрации Президента Адгур Лушба, министр экономики Адгур Ардзинба, замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба.
"Интересны пути поиска решений, существующих в Крыму проблем, которые можно будет применить и в нашей республике. Поднятые на конференции в Ялте вопросы обсудим с профильными министерствами и ведомствами по приезде в Абхазию", — подчеркнул Адгур Лушба.
Речь идет не только о поиске прямых партнеров на территории Крыма, отметил он, но и об использовании законодательного и нормативного решения этих задач на государственном уровне.