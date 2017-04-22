Урановый проект и лютеранская церковь: девять минут о немцах в Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

Девятиминутный фильм о немцах в Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали на площадке "СКЛАД" в Сухуме в пятницу 21 апреля.

Героями фильма стали преподаватель химии четвертой школы Сухума Нелли Ляйс, научный сотрудник Института Экологии АНА Генрих Кеннигсбергер и Валентина Нейфельд из Пицунды.

Автор фильма, журналист Розита Герман, рассказала перед показом, что немецкие поселения появились в Абхазии в первой половине XIX века. В 1915 году в Сухуме построили лютеранскую церковь Святого Иоанна. В советское время она была закрыта, а в 2011 году передана правительством Абхазии в бессрочное пользование лютеранам Абхазии. Сегодня немецкая община республики насчитывает семьдесят семей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девять минут о русских в Абхазии: новый сюжет показали на "СКЛАДЕ"

В 1945 году в Сухуме и в Агудзере были открыты два секретных научных объекта, где работали триста немецких физиков из Германии, работавших над урановым проектом. Так начиналась история Сухумского Физико-технического Института.

Писатель и журналист Надежда Венедиктова поделилась своими воспоминаниями о немцах в Сухуме в конце 1940-х, начале 1950-х годов.

"Моя бабушка работала с 1946 года юристконсультом в секретном институте, — рассказала Венедиктова. – Там была танцевальная площадка. Однажды бабушка купила первые в своей жизни шелковые чулки. Ее пригласил на танец бывший советник Гитлера по химии Петер Тиссен. Он не очень ловко танцевал, порвал ей чулки, и она до конца жизни об этом помнила".

© Sputnik. Владимир Бегунов Девять минут о немцах в Абхазии показали на "СКЛАДе"

По словам Надежды Венедиктовой, немцы за время работы в Абхазии заложили базу научно-технической работы института.

"Во время отъезда немецких специалистов в 1950-х годах, — вспоминает Венедиктова, — произошел курьезный случай. Не смогли найти указанный в описи "сосуд Вердо", более того, никто не знал, как выглядит этот агрегат. Потом выяснилось, что кто-то из немецких ученых, плохо знавший русский язык, так в описи указал ведро".

Историк Николай Медвенский рассказал, о том, что пленные немцы в конце сороковых годов построили Красный мост в Сухуме, ж/д платформу Гумская, несколько зданий в Ткуарчале, развязку "тещин язык" и колоннаду на Сухумкой горе.

Видео об этом смотрите здесь >>

Ученый Генрих Кеннигсбергер поделился воспоминаниями о своем отце Викторе Кеннигсбергере, который воевал в рядах Красной армии, а после войны был сослан в Сибирь из-за национальности. В конце сороковых годов его отправили в Абхазию. Будучи инженером, он построил здесь много железнодорожных и автомобильных мостов.

"Когда отец был на фронте, мы с матерью оказались на оккупированной территории, — говорит Генрих Кеннигсбергер. – У нас дома остановились немцы. Я как-то пробрался к ним в грузовик и выкрутил какую-то значимую деталь. Помню, немец потом бегал по огороду, искал ее и ругался. Я не был подослан партизанами, это был спонтанный мальчишеский поступок – мой вклад в победу над нацизмом", — пошутил ученый.

По словам Розиты Герман, подъем национальных общин в Абхазии был в 2011 году, когда правительство передало общинам лютеранский и католических храмы. Сейчас же чувствуется спад деятельности нацсообществ.

Активист немецкой общины Нелли Ляйс рассказала, что в кирху ходят в основном пожилые люди, и призвала присутствующих на показе немцев приводить в храм детей.

В рамках проекта телестудии "Асаркьа" сюжет о немцах в Абхазии стал шестым. Зрителям уже были показаны фильмы о представителях еврейской общины, репатриантах из Сирии, греческой общине, католиках и русских в Абхазии. Следующие сюжеты будут посвящены проживающим в республике армянам, мегрелам и эстонцам. По завершении проекта на "СКЛАДе" откроется фотовыставка из материалов со съемок, а снятые короткометражные фильмы покажут в шести районах Абхазии. Затем планируется показ фильмов по телевидению.