16:40 22 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Национальный проект: на "СКЛАДе" показали фильм о немцах в Абхазии

Получить короткую ссылку
22 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Владимир Бегунов

Короткометражный фильм о немцах в Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали на культурной площадке "СКЛАД" в Сухуме в пятницу 21 апреля.

Это шестой фильм из серии "Культурное многообразие – богатство общества", рассказывающий об этническом разнообразии Абхазии.

Героями девятиминутного фильма стали преподаватель химии четвертой школы Сухума Нелли Ляйс, научный сотрудник Института Экологии АНА Генрих Кеннигсбергер, Валентина Нейфельд из Пицунды.

Автор фильма, журналист Розита Герман рассказала перед показом, что немецкие поселения появились в Абхазии в первой половине XIX века. В 1915 году в Сухуме построили лютеранскую церковь Св. Иоанна. В советское время она была закрыта, а в 2011 году передана правительством РА в бессрочное пользование лютеранам Абхазии. Сегодня немецкая община республики насчитывает семьдесят семей.

Подробнее об этом читайте здесь >>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление первого сыра в селе Дурипш
Сварите сыр
На СКЛАДе показали фильм о немцах в Абхазии
Национальный проект: на "СКЛАДе" показали фильм о немцах в Абхазии
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia