Национальный проект: на "СКЛАДе" показали фильм о немцах в Абхазии

Это шестой фильм из серии "Культурное многообразие – богатство общества", рассказывающий об этническом разнообразии Абхазии.

Героями девятиминутного фильма стали преподаватель химии четвертой школы Сухума Нелли Ляйс, научный сотрудник Института Экологии АНА Генрих Кеннигсбергер, Валентина Нейфельд из Пицунды.

Автор фильма, журналист Розита Герман рассказала перед показом, что немецкие поселения появились в Абхазии в первой половине XIX века. В 1915 году в Сухуме построили лютеранскую церковь Св. Иоанна. В советское время она была закрыта, а в 2011 году передана правительством РА в бессрочное пользование лютеранам Абхазии. Сегодня немецкая община республики насчитывает семьдесят семей.

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