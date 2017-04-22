Успеть за полчаса: абхазские школьники прошли тест по истории ВОВ

Sputnik, Владимир Бегунов.

Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны проходит второй год в 33 странах. В прошлом году тестирование в Сухуме прошли более 100 человек. Сейчас собралось около 30. Примерно столько же, по словам организаторов из "Россотрудничества", прошло тестирование в русской общине в Гагре. В этом году в Абхазии в акции участвуют два города. Организаторы связывают падение количества участников с дождливой погодой.

"Детям было предложено ответить на 30 вопросов теста за 30 минут, — рассказывает консультант представительства "Россотрудничества" в Абхазии Дмитрий Кононов. – Те, кто лучше всего напишут тест, будут включены в список для поездки в Казань в рамках проекта "Здравствуй, Россия".

Школьники писали, изредка переговариваясь, когда попадались сложные вопросы. Задания были разные, были и совсем простые, например: "Как называлась повесть Бориса Полевого, прототипом главного героя которой стал летчик Алексей Мересьев?", и сложные: "Кто осуществлял командование третьим Украинским фронтом во время Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года?"

© Sputnik. Андрей Иглов Победители исторических конкурсов в Абхазии поедут в Казань

"Я участвую в таком тесте уже второй год, потому что увлекаюсь историей, — говорит десятиклассник Баграт Ломия. – Тест сам по себе не сложный. Некоторые вопросы, если даже не знаешь наверняка, можно взять логикой"

Результаты тестирования подведут в субботу, а в воскресенье 23 апреля выложат на сайте "Россотрудничества". Участники смогут провести самопроверку. Для этого всем выдавался отдельный листок, на который нужно было переписать свои ответы для сверки.

"Я решила участвовать, потому что мне интересна история, — рассказывает десятиклассница Милена Ванаба. – Хотя тему Великой Отечественной войны мы толком не проходили, мне было интересно понять, что я знаю. Было сложно, но интересно".

© Sputnik. Владимир Бегунов Участники теста по истории Великой Отечественной войны в "Доме Москвы"

Всем пришедшим на тестирование школьникам вручили памятные дипломы, на выходе после теста участников ждал сладкий фуршет.

"По результатам этого теста, а также за сочинение "Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке", которое школьники могут написать до 28 апреля, и по результатам республиканской олимпиады по истории России мы будем формировать группу из 18 человек, которые поедут в Казань"— рассказала руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

"Здравствуй, Россия" — это проект, финансируемый РФ для соотечественников из-за рубежа. Каждый год в его рамках группы школьников из разных стран отправляются в учебно-образовательные поездки по российским городам. В 2016 году абхазские школьники посетили Санкт-Петербург.

Тестирование по истории Великой Отечественной войны проходит по всему миру. В ней за два года уже поучаствовало полмиллиона человек из 33 стран.