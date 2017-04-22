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Знание и логика: абхазские школьники рассказали, как прошел тест по истории ВОВ

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© Sputnik. Владимир Бегунов

Ежегодный тест об истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.

В прошлом году тестирование в Сухуме прошли более 100 человек. Сейчас собралось около тридцати. Примерно столько же, по словам организаторов из "Россотрудничества", прошло тестирование в русской общине в Гагре. В этом году в Абхазии в акции участвую два города. Организаторы связывают падение количества участников с дождливой погодой.

Результаты тестирования подведут в субботу, а в воскресенье 23 апреля выложат на сайте "Россотрудничества". Участники смогут провести самопроверку. Для этого всем выдавался отдельный листок, на который нужно было переписать свои ответы для сверки.

Всем пришедшим на тестирование школьникам вручили памятные дипломы, на выходе после теста участников ждал сладкий фуршет.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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