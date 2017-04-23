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Электричество в Гагре восстановят в течение часа

© flickr.com/
В Абхазии
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Ураган в Гагре в воскресенье 23 апреля сносит крыши домов и валит деревья, городские службы борются с последствиями стихии.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. В Гагре на 14.15 (мск) нет электричества и воды, городские службы обещают наладить электроснабжение в течение часа, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Геннадий Цвижба.

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фото из соцсетей
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По словам Цвижба, стихия продолжается. Жители помогают коммунальным службам расчищать улицы от поваленных веток деревьев и сорванных крыш.

"Подсчитать ущерб мы сможем только к завтрашнему дню, — рассказал замглавы администрации Гагрского района. – Ветер не утихает. В ликвидации последствий стихии задействованы все службы".

Как рассказал Геннадий Цвижба, точно известно о повреждениях в нескольких домах. Кроме того, в районе торгового центра "Континет" ветер свалил эвкалипт на маршрутку. Сейчас трасса расчищена. Свет и вода в городе появятся в течение часа.

Как ветер сносит крыши в Гагре смотрите здесь >>



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