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Ураган повалил деревья в Сухуме

МЧС Абхазии: поврежденные ураганом дома восстановят за несколько дней

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ураган в Абхазии (9)
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Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал Sputnik о том, как идут работы по устранению последствий урагана.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поврежденные ураганом дома будут восстановлены в течение трех или четырех дней, сказал корреспонденту Sputnik глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

Аудиоверсию беседы с  Львом Квициния слушайте здесь>>

"В 10 часов стихия настигла Гагрский район, там пострадали крыши домов, транспорт. Затем стихия переместилась в Сухум. В Старом поселке в двух домах сорвало крыши, в центре города также один дом в результате урагана остался без крыши", — добавил он.

Ураган повалил деревья в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Очамчыре и Ткуарчале дома также были повреждены ураганным ветром, сообщил министр.

"Работники МЧС ведут свою работу в усиленном режиме, мы выезжаем по всем местам и оказываем помощь, наша задача заключается в том, чтобы оказать экстренную помощь", — отметил глава МЧС Абхазии.

Сотрудники МЧС выезжали во все места, где ураган повалил деревья, помогали расчищать дороги, сообщил Квициния. По его словам, не исключено, что и в понедельник могут быть ветер и проливной дождь.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.


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Ураган в Абхазии (9)
Теги:
Абхазия


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