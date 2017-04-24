МЧС Абхазии: поврежденные ураганом дома восстановят за несколько дней

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поврежденные ураганом дома будут восстановлены в течение трех или четырех дней, сказал корреспонденту Sputnik глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

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"В 10 часов стихия настигла Гагрский район, там пострадали крыши домов, транспорт. Затем стихия переместилась в Сухум. В Старом поселке в двух домах сорвало крыши, в центре города также один дом в результате урагана остался без крыши", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Ахуба: более 20 деревьев упало в Сухуме из-за урагана

В Очамчыре и Ткуарчале дома также были повреждены ураганным ветром, сообщил министр.

"Работники МЧС ведут свою работу в усиленном режиме, мы выезжаем по всем местам и оказываем помощь, наша задача заключается в том, чтобы оказать экстренную помощь", — отметил глава МЧС Абхазии.

Сотрудники МЧС выезжали во все места, где ураган повалил деревья, помогали расчищать дороги, сообщил Квициния. По его словам, не исключено, что и в понедельник могут быть ветер и проливной дождь.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.



