МЧС Абхазии об урагане: в ближайшие четыре дня все будет восстановлено

"Стихия настигла Гагрский район, там пострадали крыши домов, транспорт, город Сухум. В Старом поселке в двух домов сорвало крыши, в центре города также один дом в результате урагана остался без крыши. В Очамчыре и Ткуарчале дома также были повреждены ураганным ветром", — сообщил министр.

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Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.