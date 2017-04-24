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Лев Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

МЧС Абхазии об урагане: в ближайшие четыре дня все будет восстановлено

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Темы:
Ураган в Абхазии (9)
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Глава МЧС Абхазии Лев Квициния в интервью Sputnik Абхазия рассказал о повреждениях после урагана.

"Стихия настигла Гагрский район, там пострадали крыши домов, транспорт, город Сухум. В Старом поселке в двух домов сорвало крыши, в центре города также один дом в результате урагана остался без крыши. В Очамчыре и Ткуарчале дома также были повреждены ураганным ветром", — сообщил министр.

Полную версию беседы с Львом Квициния читайте здесь>>

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.

 

Темы:
Ураган в Абхазии (9)

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