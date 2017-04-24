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Сильный ветер, пронесшийся 23 апреля над Сухумом, сорвал крыши с нескольких жилых домов Старого поселка.

Ремонт крыши высотки в Старом поселке завершат в понедельник

© Sputnik.
В Абхазии
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Ураган в Абхазии (13)
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Сильный ветер, пронесшийся 23 апреля над Сухумом, сорвал крыши с нескольких жилых домов Старого поселка.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Ремонтно-восстановительные работы кровли в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Назадзе 19"а" в Старом поселке Сухума завершатся к концу дня, об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель подрядной организации Дазмир Хмаил. 

Ураган повалил деревья в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Апсныргылара" готова в ближайшее время устранить последствия стихии

"С раннего утра мы начали восстановительные работы. К концу дня завершим их. Ветер накануне сорвал часть обрешетки и листы профнастила на крыше девятиэтажки, что на Старом поселке", — заявил Хмаил.

Часть крыши сорвало и с четырехэтажного жилого дома по адресу Назадзе 27. По словам одного из жильцов Одика Торчуа, в понедельник приезжали специалисты и производили замеры.

"Ребята сегодня приезжали, даже два раза. Замеряли, смотрели последствия. Надеюсь, что скоро приступят к ремонту", — сказал Торчуа.

Ранее пресс-служба ГК "Апсныргылара" сообщила, что 25 апреля утром Госкомпания приступит к восстановлению кровли домов в Сухуме.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля, срывал крыши с домов и валил деревья. Власти оценивают масштабы нанесенного стихией ущерба и ликвидируют ее последствия.

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Темы:
Ураган в Абхазии (13)
Теги:
Абхазия


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