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Вернуть крышу: в Сухуме после урагана начали восстанавливать кровлю домов

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(0:18 / 2.42Mb / просмотров видео: 15)
SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Сильный ветер, пронесшийся 23 апреля над Сухумом, сорвал крыши с нескольких жилых домов Старого поселка.

Ремонтно-восстановительные работы кровли в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Назадзе 19«а» в Старом поселке Сухума завершатся к концу дня, об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель подрядной организации Дазмир Хмаил. 

"С раннего утра мы начали восстановительные работы. К концу дня завершим их. Ветер накануне сорвал часть обрешетки и листы профнастила на крыше девятиэтажки, что на Старом поселке", — заявил Хмаил.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Часть крыши сорвало и с четырехэтажного жилого дома по адресу Назадзе 27. По словам одного из жильцов Одика Торчуа, в понедельник приезжали специалисты и производили замеры.

Ранее пресс-служба ГК "Апсныргылара" сообщила, что 25 апреля утром Госкомпания приступит к восстановлению кровли домов в Сухуме.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля, срывал крыши с домов и валил деревья. Власти оценивают масштабы нанесенного стихией ущерба и ликвидируют ее последствия.




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