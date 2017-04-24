Вернуть крышу: в Сухуме после урагана начали восстанавливать кровлю домов

Ремонтно-восстановительные работы кровли в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Назадзе 19«а» в Старом поселке Сухума завершатся к концу дня, об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель подрядной организации Дазмир Хмаил.

"С раннего утра мы начали восстановительные работы. К концу дня завершим их. Ветер накануне сорвал часть обрешетки и листы профнастила на крыше девятиэтажки, что на Старом поселке", — заявил Хмаил.

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Часть крыши сорвало и с четырехэтажного жилого дома по адресу Назадзе 27. По словам одного из жильцов Одика Торчуа, в понедельник приезжали специалисты и производили замеры.

Ранее пресс-служба ГК "Апсныргылара" сообщила, что 25 апреля утром Госкомпания приступит к восстановлению кровли домов в Сухуме.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля, срывал крыши с домов и валил деревья. Власти оценивают масштабы нанесенного стихией ущерба и ликвидируют ее последствия.



