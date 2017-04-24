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Маргарита Ладария

Кобахия: Маргарита Ладария образец красоты, тонкости и интеллигентности

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Академик, профессор, доктор филологических наук, бывшая заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ Маргарита Ладария скончалась на 92-м году жизни в пятницу 21 апреля.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Маргарита Ладария была олицетворением невероятной красоты, тонкости, интеллигентности и хрупкости, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.

Радиоверсию интервью с Баталом Кобахия слушайте здесь>>

Маргарита Глебовна, безусловно, была одной из тех, кто создавал имидж Абхазии и абхазского народа как просвещенного, имеющего глубинную историю и разнообразные интересы. 

"Поразительно, что еще пару лет назад, в свои 90 лет она преподавала в Абхазском государственном университете, и ее лекции были все так же интересны, как раньше. Маргарита Глебовна – удивительный человек, у нее были замечательные корни, она выросла в очень интеллигентной семье, которая еще с конца XIX века и в XX веке оказывала огромное влияние на формирование того интеллигентского духа, который мы имеем", — добавил он.

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Батал Кобахия отметил, что Маргарита Ладария вышла из семьи одного из первых руководителей Абхазии Владимира Ладария. 

"В семье было очень много священников, вы знаете, что означало быть священником в конце XIX — начале XX века, в то время были очень жесткие рамки недопущения в служение лиц абхазской национальности", — подчеркнул замминистра.

По словам Кобахия, Маргарита Ладария была вежлива и мягка в обращении с людьми.

"Особенно с нами, студентами, это первый признак интеллигентности, когда люди обращаются вежливо с молодежью. Мы всегда ощущали в ней внутреннюю силу", — отметил он. 

Академик, профессор, доктор филологических наук, бывшая заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ Маргарита Ладария скончалась на 92-м году жизни в пятницу 21 апреля. Похоронили Маргариту Ладария в воскресенье 23 апреля.




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