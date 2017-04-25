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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты в Мюссере

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
В Абхазии
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Выездное совещание руководства Абхазии по вопросу незаконного строительства на территории Пицундско-Мюссерского заповедника проходит во вторник 25 апреля.

МЮССЕРА, 25 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицундско-Мюссерского заповедника во вторник 25 апреля, передает с места события корреспондент Sputnik. 

Глава и руководство государства вместе с представителями экологических служб республики осмотрели четыре туристических объекта на берегу моря в заповедной зоне. 

Президент поинтересовался тем, кто строит гостиничные комплексы в заповедном месте и на каком основании. 

Представители администрации Пицунды ответили, что у застройщика никаких разрешительных документов нет, и этот вопрос не раз уже поднимался, но никаких расследований не проводилось. 

Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты в Мюссере
© Sputnik. Бадри Есиава
Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты в Мюссере

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар заявил, что документов на разрешение строительства в принципе быть не должно, так как любая стройка, тем более сопровождаемая вырубкой деревьев, строго запрещена на территории заповедника. 

Президент возмутился отсутствием реакции со стороны профильных ведомств, которые были осведомлены о начале строительства еще несколько месяцев назад. 

"Когда пошли слухи об этом строительстве, все возмущались, но кто из вас принял соответствующие меры? Пока все кричали об этом, строительство шло под "аплодисменты" вовсю. Что за ерундой мы занимаемся?" — обратился Хаджимба к начальникам госслужб и главам Гагры и Пицунды. 

На берегу моря, на территории заповедника, уже достраиваются четыре объекта для размещения туристов. 

В выездном совещании принимают участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьер Беслан Эшба, министр внутренних дел  Аслан Кобахия, генпрокурор Абхазии Зураб Ачба, депутат Народного Собрания Беслан Смыр, руководители экологически служб, главы администраций Гагры и Пицунды, сотрудники Пицундско-Мюссерского заповедника. 

Теги:
Абхазия


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