Президентская ревизия: Хаджимба осмотрел незаконные стройки Пицунды

Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицундско-Мюссерского заповедника во вторник 25 апреля.

Глава и руководство государства вместе с представителями экологических служб республики осмотрели туристические объекты на берегу моря в заповедной зоне.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Когда пошли слухи об этом строительстве, все возмущались, но кто из вас принял соответствующие меры? Пока все кричали об этом, строительство шло под "аплодисменты" вовсю. Что за ерундой мы занимаемся?" — обратился Хаджимба к начальникам госслужб и главам Гагры и Пицунды.

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар заявил, что документов на разрешение строительства в принципе быть не должно, так как любая стройка, тем более сопровождаемая вырубкой деревьев, строго запрещена на территории заповедника.

Президент возмутился отсутствием реакции со стороны профильных ведомств, которые были осведомлены о начале строительства еще несколько месяцев назад.