Три взгляда на два окна: блики или лики на стеклах в Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

С разницей в несколько дней в селе Первый Гал и в городе Ткуарчал на окнах домов проявились изображения, напоминающие своими очертаниями образы святых. Многие жители Абхазии побывали в этих местах, чтобы лично увидеть эти эффекты и даже устроили своего рода паломничество.

Церковь: надо ждать

Глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа) побывал в галском селе и составил собственное мнение об увиденном.

"Мы не можем сказать, что там нет ничего. Там есть фрагменты облачения Матери Божьей. Но конкретного лика, лица нет. Поэтому внимательно надо относиться ко всему этому явлению. Необходимо время, чтобы убедиться в том, что это Матерь Божья", — сказал он.

Иерей Виссарион заметил, что Матерь Божья, где она является, должна четко проявляться, и церковь очень осторожно относится к таким событиям.

"Самое главное, что народ наш абхазский оказался достаточно подготовленным ко всему этому чудесному явлению. И это уже один показатель того, что православная Абхазия знает и чтит Матерь Божью. Она являлась в Абхазии не раз и не два — в Пицунде, Бзыби, Новом Афоне. Это удел Божьей Матери, конкретно на Кавказе. У Пицундской Божьей матери свой лик, у Бзыбской — свой, так же, как в Иерусалиме и везде, где она являлась", — пояснил глава Абхазской Церкви.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церковь: образы на стеклах должны четко проявить свой лик

Он подчеркнул, что надо ждать, и если действительно это Матерь Божья, то она обязательно покажет свой лик.

"Никаких преждевременных заявлений делать не следует", — отметил Аплиаа.

По словам священнослужителя, необъяснимые явления, названные чудом, бывали в Абхазии, часто иконы мироточили в Новом Афоне, Сухуме, Гале, Елыре.

"Эти факты зафиксированы. То, что икона мироточит – это уже чудо для всех православных христиан. Самое главное – это нерукотворность и неучастие человека в этом явлении. Происходит все божественным откровением, чтобы нас убедить, что есть Бог, а мы его творение", — уверен иерей.

Ученый: никаких научных исследований не проведено

По словам директора Института экологии Романа Дбар, прежде чем давать оценку произошедшим явлениям, необходимо провести исследование.

"Для того чтобы говорить о научной стороне этих явлений, необходимо провести исследование оконных стекол на предмет возможного нанесения каких-либо веществ, это может быть даже моющее средство или выветривание стекла, происходящее со временем, когда проявляется неоднородность структуры. Так как таких исследований не было проведено, невозможно достоверно, научно обоснованно говорить о том, каким образом проявились на стекле эти образы", — сказал он.

Роман Дбар отметил, что с дугой стороны, сами изображения – это явление, которое большей частью связано с сознанием самого человека.

"На всех предметах есть неоднородности структуры, только сознание человека может превращать их в тот или иной образ и ассоциировать с теми или иными явлениями. Для каждого человека в силу степени его воображения, способности формировать какие-либо ассоциации, те или иные вещи в природной среде могут видеться ему по-разному", — заметил Дбар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома

По мнению директора Института экологии, подобного рода явления достаточно часты, почти обыденны в природе.

"В разных частях света, в разных вариантах встречаются, достаточно обратиться к хронике новостей. Возникает необходимость проведения тщательного исследования и экспертизы только в том случае, когда есть необходимость каким-то образом в рамках отношений религиозной общины канонизировать. Тогда возникает необходимость убедиться, действительно ли это нерукотворная вещь и является ли она проявлением природных сил или иных каких-то обстоятельств", — сказал Дбар.

Он сообщил, что обращений на проведение научных исследований не было, и это скорее вопрос социологов, религиоведов, чтобы объяснить повышенное внимание людей к подобного рода явлениям.

Психолог: действует механизм заражения

Психолог Элана Кортуа охарактеризовала поведение людей перед окнами с проявившимися образами святых термином, известным в социальной психологии как "механизм заражения".

"В данной ситуации — это типичное проявление механизма заражения, когда люди взаимодействуя, заражают друг друга различными переживаниями, подхватывая эту волну, несут ее в жизнь. Люди поймали волну, и она развивается, как снежный ком. Они взаимодействуют друг с другом, передают какие-то эмоции, которые сложно объяснить законами логики", — заметила Кортуа.

По мнению психолога, такому состоянию подвержены люди, которые больше полагаются и живут эмоциями, а не разумом или рассудком.

"Люди с не очень устойчивой эмоциональной сферой. Но могу смело предполагать, что это люди, которые в меньшей степени подвергают логическому, аналитическому анализу какие-то явления, ситуации, с которыми сталкивается в жизни", — уверена Элана Кортуа.

Психолог уверена, что каждый человек верит в чудеса, но утрированная форма веры в чудо свойственна тем, кто менее ответственен за свою жизнь.



