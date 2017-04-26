Зеленый подарок столице: семь эвкалиптов высадил Sputnik в парке Сухума

Sputnik, Амра Амичба.

Каково это — посадить живое деревце, которое столетия будет расти в любимом городе, ощутили журналисты Sputnik Абхазия, высадившие в среду 26 апреля семь эвкалиптов в центральном парке по проспекту Леона. И я в том числе. Каждый день по пути на работу иду через центральный парк перед столичной администрацией. И теперь он станет для меня еще ближе, ведь там будет расти мое первое дерево, высаженное совместно с коллегами Миланой Возба и Зафасом Гамгия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка голубых эвкалиптов в центральном парке коллективом Sputnik Абхазия

У другой лунки трудились ведущая радио Белла Кварчия и корреспондент Sputnik Роберт Джопуа. Посадка деревьев для него — дело привычное, он парень хозяйственный, на своем приусадебном участке выращивает фрукты и внимательно ухаживает за садом.

"С удовольствием посадил еще одно дерево. Покажу своим детям и скажу, что это сделал я. Похвастаюсь", — признался отец трех дочерей Роберт Джопуа.

Выпускающий редактор абхазской версии сайта Алиса Жиба-Агухаа, высаживая дерево, пожелала, чтобы у нее родился сын. А ее коллега с русской версии сайта Изольда Хагба заявила, что будет обязательно приводить в парк своих племянников.

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"Это не первое дерево, которое я высаживаю, но всегда приятно осознавать, что под тенью большого дерева, которое ты когда-то посадил, будут люди спасаться от летней жары", — сказала Изольда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка голубых эвкалиптов в центральном парке коллективом Sputnik Абхазия

Шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин напомнил, что акция планировалась ко Всемирному дню Земли 22 апреля, но из-за погодных условий ее пришлось отложить.

"А сейчас, когда во время бушевавшего в Сухуме урагана упало много деревьев, наша акция стала еще актуальнее. Это наш вклад в озеленение Сухума, — сказал он. – И хотелось бы поблагодарить работников "Зеленого хозяйства", которые помогли нам провести подготовительные работы. И они же нам подсказали, где лучше высадить деревья".

Сотрудники "Зеленого хозяйства" отметили, что в центральном парке мало деревьев, многие из них старые и сухие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посадка голубых эвкалиптов в центральном парке коллективом Sputnik Абхазия

"Давно надо было обновить насаждения. И акция Sputnik вполне своевременна", — сказал агроном предприятия Гоча Джинджолия.

Эвкалипт голубой, или эвкалипт шаровидный - вечнозеленое быстрорастущее дерево с мощной корневой системой и прочной древесиной, высотой до 60—80 метров и диаметром ствола один-два метра.