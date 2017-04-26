18:32 26 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Эвкалипт со столичной пропиской: как Sputnik Абхазия в Сухуме деревья высаживал

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:45 / 20.46Mb / просмотров видео: 14)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Семь голубых эвкалиптов отныне будут расти в центральном парке столицы по проспекту Леона.

Журналисты Sputnik Абхазия высадили деревья в свой обеденный перерыв 26 мая. Акция изначально была приурочена ко Всемирному дню Земли, но из-за погодных условий ее пришлось отложить. 

"А сейчас, когда во время бушевавшего в Сухуме урагана упало много деревьев, наша акция стала еще актуальнее. Это наш вклад в озеленение столицы, — сказал шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин. – И хотелось бы поблагодарить работников "Зеленого хозяйства", которые помогли нам провести подготовительные работы. И они же нам подсказали, где лучше высадить деревья".

Собственноручно голубые эвкалипты в парке высадили Роберт Джопуа, Белла Кварчия, Алиса  Жиба-Агухаа, Зафас Гамгия, Изольда Хагба, Милана Возба, Илона Хварцкия, Амра Амичба, а другие сотрудники помогали им подносить саженцы и землю в ведрах. 

Эвкалипт голубой, или эвкалипт шаровидный  - вечнозеленое быстрорастущее дерево с мощной корневой системой и прочной древесиной, высотой до 60—80 метров и диаметром ствола один-два метра.

Подробнее об этом читайте здесь >>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на село Мадагис, фото из архива
    Карабахский диалог

    Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении по вопросам нагорно-карабахского урегулирования пройдет в Москве 28 апреля.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    Без срока давности

    Россия продолжит расследование гибели своего гражданина Дмитрия Ганина, убитого в ходе «Бронзовой ночи», даже если дело закроет Эстония.

  • Совместные учения подразделений военной разведки государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Поиск 2016 в Таджикистане.
    Базовый вопрос

    Зачем на юге Кыргызстана нужна военная база ОДКБ и почему таджикско-афганскую границу следует охранять российским пограничникам?

  • Влад Филат
    С нар к зубному

    Экс-премьер Молдовы Владимир Филат, приговоренный к 9 годам тюрьмы, был замечен на улицах Кишинева – он просто поехал к стоматологу.

  • Судебный молоток, архивное фото
    Чудо врачевания

    Тракторист осужден на 8 лет за то, что купил поддельный медицинский сертификат, открыл частную клинику и заработал 500 тысяч долларов.

  • Депутат Сейма Миндаугас Бастис, архивное фото
    Дела нет

    Генпрокуратура Литвы отказалась заводить дело на депутата Миндаугаса Бастиса, обвиненного в связях с криминалом и пособничестве России.

  • Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме
    Вечная память

    "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" и велопробег – акции, приуроченные к празднованию Дня Победы в Абхазии.

  • Деньги
    Взять все и поделить!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских предпринимателей немного поделиться деньгами с народом.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    Без срока давности

    Россия продолжит расследование гибели своего гражданина Дмитрия Ганина, убитого в ходе «Бронзовой ночи», даже если дело закроет Эстония.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Июньские гастроли: Хинтба рассказал о московских спектаклях на абхазской сцене
Июньские гастроли: Хинтба рассказал о московских спектаклях на абхазской сцене
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia