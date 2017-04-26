Эвкалипт со столичной пропиской: как Sputnik Абхазия в Сухуме деревья высаживал

Журналисты Sputnik Абхазия высадили деревья в свой обеденный перерыв 26 мая. Акция изначально была приурочена ко Всемирному дню Земли, но из-за погодных условий ее пришлось отложить.

"А сейчас, когда во время бушевавшего в Сухуме урагана упало много деревьев, наша акция стала еще актуальнее. Это наш вклад в озеленение столицы, — сказал шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин. – И хотелось бы поблагодарить работников "Зеленого хозяйства", которые помогли нам провести подготовительные работы. И они же нам подсказали, где лучше высадить деревья".

Собственноручно голубые эвкалипты в парке высадили Роберт Джопуа, Белла Кварчия, Алиса Жиба-Агухаа, Зафас Гамгия, Изольда Хагба, Милана Возба, Илона Хварцкия, Амра Амичба, а другие сотрудники помогали им подносить саженцы и землю в ведрах.

Эвкалипт голубой, или эвкалипт шаровидный - вечнозеленое быстрорастущее дерево с мощной корневой системой и прочной древесиной, высотой до 60—80 метров и диаметром ствола один-два метра.

Подробнее об этом читайте здесь >>