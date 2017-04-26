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Абхазские наездники примут участие в Кубке президента России

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия об открытии скакового сезона 2017 года в Краснодаре.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. 11 июня будет разыгрываться Кубок президента России по конному спорту, где будет принимать участие абхазская команда, сказал президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

В Кубке президента России будут принимать участие все конезаводчики России, рассказал Камлия.

"Абхазские коневладельцы выкупили уже два конезавода для развития конного спорта на территории России. Сегодня мы регистрируем своих лошадей на территории России, принимаем участие во всех мероприятиях, во всех соревнованиях. Недавно было открытие Краснодарского ипподрома, где мы принимали участие и дали результат — одно первое место. Из четырех заездов мы взяли одну победу", — подчеркнул он.

Камлия отметил, что эта победа для него большая гордость, когда маленькая Абхазия на уровне большой России показывает хорошие результаты.

"6 мая наши лошади будут участвовать в Карачаево-Черкесии в открытии ипподрома, где будут разыгрывать Кубок президента КЧР. Наши две лошади будут принимать участие, кстати, одна лошадь нашего президента Рауля Хаджимба. Я думаю, что и там мы покажем хорошие результаты", — считает он.

Пресс-конференция об участии лошадей из Абхазии в скачках в Краснодаре
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФКС Абхазии о скачках в Краснодаре: одна из наших лошадей пришла первой

В Абхазии пройдут три традиционных конноспортивных мероприятия. 

"Я думаю, в этом году мы проведем президентские скачки на таком уровне, чтобы нас увидели наши российские коллеги", — отметил он. 

По словам Камлия, активно развиваются национальные конные виды спорта.

"Абхазия стала быстро развиваться в конноспортивных играх. В каждом селе и в каждом районе выращивают жеребят. Еще года два или три, и мы будем на уровне большой России", — заявил глава федерации.

Президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия заверил, что через несколько лет на международных турнирах от республики будут выступать лошади, выращенные исключительно в Абхазии.



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