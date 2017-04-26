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Абхазия "на коне": глава Федерации конного спорта рассказал о планах

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(1:30 / 11.03Mb / просмотров видео: 23)
Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия рассказал в пресс-центре Sputnik об открытии скакового сезона 2017 года в Краснодаре.

11 июня будет разыгрываться Кубок президента России, где будет принимать участие абхазская команда, сказал президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия во время пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

"Абхазские коневладельцы выкупили уже два конезавода для развития конного спорта на территории России. Сегодня мы регистрируем своих лошадей на территории России, принимаем участие во всех мероприятиях, во всех соревнованиях. Недавно было открытие Краснодарского ипподрома, где мы принимали участие и дали результат — одно первое место. Из четырех заездов мы взяли одну победу", — подчеркнул он.

Камлия отметил, что эта победа для него большая гордость что маленькая Абхазия на уровне большой России показывает хорошие результаты.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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