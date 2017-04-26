"Апсныргылара" приступила к восстановлению крыш в городах Абхазии

СУХУМ, 26 апр — Sputnik, Бадри Есиава. К восстановлению кровли домов и зданий в Ткуарчале, Очамчыре, Сухуме и Гагре приступила Госкомпания "Апсныргылара", об этом сообщила Sputnik пресс-служба предприятия в среду 26 апреля.

Кровля Дворца культуры имени Дырмита Гулиа в Ткуарчале была сильно повреждена ветром 23 апреля. На следующий день начались работы по ее ремонту.

© Sputnik. Ремонтно-восстановительные работы кровли в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Назадзе 19"а" в Старом поселке Сухума

По словам начальника отдела ПТО Госкомпании "Апсныргылара" Дмитрия Цимцба, общая площадь повреждения в ткуарчалском Дворце культуры составляет 592 квадратных метра. Работы начались с демонтажа кровли и опорных балок, которые будут заменены в течение нескольких дней.

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Стихия также повредила крыши пятнадцати жилых домов в Ткуарчале. Заявления об ущербе продолжают поступать и от владельцев частных домов, отметил директор ДСФ "Ткуарчал" Леонтий Аршба.

© Sputnik. Ремонтно-восстановительные работы кровли в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Назадзе 19"а" в Старом поселке Сухума

В Сухуме по улице Назадзе в доме № 27 ГК "Апсныргылара" все еще ведет работы по восстановлению кровли. Общая площадь повреждения составляет 770 квадратных метров. Замена кровли соседнего жилого дома полностью выполнена.

Информация о последствиях стихии в Гагрском и Очамчырском районах продолжает поступать, отмечает пресс-служба Госкомпании, специалисты которой приступят к ремонтным работам после оценки масштабов разрушений и составления дефектных актов.