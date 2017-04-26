Унесенная ветром: идут работы по восстановлению крыши Дворца культуры Ткуарчала

К восстановлению кровли домов и зданий в Ткурчале, Очамчыре Сухуме и Гагре приступила Госкомпания "Апсныргылара".

По словам начальника отдела ПТО Госкомпании "Апсныргылара" Дмитрия Цимцба, общая площадь повреждения в ткуарчалском Дворце культуры составляет 592 квадратных метра. Работы начались с демонтажа кровли и опорных балок, которые будут заменены в течение нескольких дней.

Стихия также повредила крыши пятнадцати жилых домов в Ткуарчале. Заявления об ущербе продолжают поступать и от владельцев частных домов, отметил директор ДСФ "Ткуарчал" Леонтий Аршба.

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