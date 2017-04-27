Гарцкия: безопасность, чистота и питание - успех курортного сезона

ГАГРА, 27 апр — Sputnik, Роберт Джопуа. Организация безопасности для туристов, а также чистота и качественное питание могут увеличить число отдыхающих в Абхазии, сказал министр по курортам и туризму республики Автандил Гарцкия на выездном заседании правительства Абхазии по вопросам подготовки к курортному сезону под председательством президента страны.

"Активно готовимся к курортному сезону. Готовим рекламу о наших объектах, бесплатные брошюры. Подготовили новые маршруты. У нас готово мобильное приложение, которое работает. На данный момент проводится аттестация экскурсоводов с привлечением экспертов. Но этого мало для того, чтобы о нас говорили как о туристической стране. Туристам нужно элементарное, об этом говорят и экскурсоводы, и туроператоры, кто непосредственно работает с туристами. Они хотят, чтобы им была обеспечена безопасность, чистота и питание. Чтобы там, куда они ходят, было убрано, чтобы можно было хорошо покушать в объектах общественного питания", — сказал Гарцкия.

По словам министра, подготовка к сезону идет по плану, но наблюдается снижение в бронировании гостиниц.

"Мы не знаем, как сложится сезон. Но пока идет снижение количества заказов на гостиницы. Другие страны переманивают. В плане подготовки к летнему сезону все расписано. За главами и руководителями районов закреплены обязательства, за что они должны отчитаться. Этот план — аналог всех туристических стран мира. Главы администраций за чистотой должны следить, МЧС — за безопасностью на море. Все это важно для имиджа нашей страны. Терять туриста — значит, терять доходы", — отметил министр по курортам и туризму.

В выездном заседании под председательством президента Абхазии Рауля Хаджимба приняли участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьеры Аслан Кобахия, Беслан Эшба и Дмитрий Сериков, министры и председатели Госкомитетов, главы городов и районов республики.



