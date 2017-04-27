Грацкия: наблюдается снижение в бронировании гостиниц

"Мы не знаем, как сложится сезон. Но пока идет снижение количества заказов на гостиницы. Другие страны переманивают. В плане подготовки к летнему сезону все расписано. За главами и руководителями районов закреплены обязательства, за что они должны отчитаться. Этот план — аналог всех туристических стран мира. Главы администраций за чистотой должны следить, МЧС — за безопасностью на море. Все это важно для имиджа нашей страны. Терять туриста — значит, терять доходы", — отметил министр по курортам и туризму.

По словам министра, несмотря на то, что подготовка к сезону идет по плану, наблюдается снижение в бронировании гостиниц.

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