Прививка для Цветочка

Практика: выезд на вакцинацию коров
Буренка Дзагик (арм. Цветочек – ред.) через месяц должна отелиться уже в шестой раз. Хозяин ежегодно прививает ее необходимыми вакцинами, чтобы не заболела единственная корова.
"У меня поголовья — всего четыре, моя Дзагик и ее телята. Бычку уже 1,5 года и телки постарше. Прививаю их всех, чтобы не заболели и не заразили друг друга. Вот в году сколько раз надо прививать, столько раз и прививаю", — сказал житель села Яштуха Сухумского района Ашот.
Старший ветеринарный врач Управления ветеринарии Сухума и Сухумского района Владимир Мелик и ветеринарный врач Джамбул Липартия выехали в село Яштуха на вакцинацию домашнего скота в половине восьмого утра, обычно у них выезд в шесть утра. Но, по их словам, перенесли на более позднее время, пожалев журналистов Sputnik, за что мы им благодарны.
Надев защитный костюм, Джамбул Липартия наполнил шприцы и сделал уколы в область крупа всем четверым животным, даже Цветочку. Как объяснил ветеринарный врач, и во время беременности можно делать вакцину за месяц до отела.
"Я ввожу дозу против эмфизематозного карбункула, — пояснил Липартия. – Кстати, первый признак болезни животного – это хромота. И вы знаете, лучше привить корову вовремя, потому что через корм скот заражает друг друга. Мясо заболевшего животного, естественно, нельзя есть, но бактерия такая живучая, спорообразующая, если и выкидывают тушу, не погибает в земле, сохраняет жизнеспособность. И другие животные, питающиеся на этой территории, с наступлением лета могут заболеть. Потому что щиплют же сухую траву и царапаются губы. И еще прослеживается такая закономерность: ЭМКАР (эмфизематозного карбункула – ред.) "любит упитанных".
Старший ветеринарный врач Владимир Мелик объяснил, что один флакон вакцины против эмфизематозного карбункула рассчитан на 50 уколов.
"У нас есть данные по количеству поголовья крупного рогатого скота. Когда наступает время очередной сезонной вакцинации, обзваниваем хозяев и договариваемся о дне приезда. Сейчас мы поедем еще в другие дома. Не выгнали скот на пастбища, ждут нас", — сказал Мелик, прощаясь.
После первой прививки следующую против пастереллеза можно делать через 14 дней. Начинают прививать крупный рогатый скот с трех месяцев. Вакцина никаких побочных действий не оказывает, возможно только кратковременное повышение температуры и припухлость на месте укола, и молоко коровы пить не запрещается.
Краткая теория
Весной в Абхазии проводят вакцинацию против двух болезней: против пастереллеза крупного рогатого скота и против эмфизематозного карбункула.
"Они обязательны в наших условиях, поскольку они здесь часто встречаются, и необходимо два раз в год прививать скот – весной и осенью", — сказал начальник Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия Роман Джопуа.
По его словам, эти два заболевания не регистрируются у человека. Теоретически считается, что от скота пастереллезом может заболеть и человек, однако таких случаев в Абхазии не было.
В отличие от вакцин против бешенства, туберкулеза и бруцеллеза, которыми бесплатно снабжает государство, вакцины против пастереллеза и эмфизематозного карбункула платные. Но стоимость настолько мизерная, что это не может стать причиной отказа от вакцинации. Один укол стоит около 40 рублей.
В рамках сезонной профилактики ветеринарные службы Абхазии проводят диагностические исследования бруцеллеза и туберкулеза у животных.
"Сейчас с наступлением апреля это будет усиливаться, особенно в мае и апреле. К счастью, случаев заражения коров туберкулезом в республике не зафиксировано, — сказал Роман Джопуа. - Но профилактика должна проводиться".
Ветслужбы круглый год заняты профилактикой бешенства у собак и кошек.
"В плане за май обход населения по домам, чтобы проводить массовые прививки против бешенства. Вакцина против бешенства бесплатная, государство закупает. И раздаем главным ветеринарным врачам районов и городов", — уточнил главный ветврач Абхазии.
Он также против отстрела бродячих животных в республике и уточнил, что ветеринарные службы не занимаются этим.
"Есть цивилизованный подход – это стерилизация самок и кастрация самцов. Надо кардинально менять подход к этому вопросу, но это очень нелегко. В развитых странах делается как? Там добились сокращения бродячих животных именно этим методом", — заметил Джопуа.
Говоря о необходимости и приютов для животных, Джопуа признал, что это очень дорогое удовольствие. Пока что вопрос решается силами энтузиастов, которые объединяются, пытаются что-то сделать, чтобы не ликвидировать физически собак, а отлавливать их и изыскивать средства на содержание.