Прививка для Цветочка

Практика: выезд на вакцинацию коров

Буренка Дзагик (арм. Цветочек – ред.) через месяц должна отелиться уже в шестой раз. Хозяин ежегодно прививает ее необходимыми вакцинами, чтобы не заболела единственная корова.

"У меня поголовья — всего четыре, моя Дзагик и ее телята. Бычку уже 1,5 года и телки постарше. Прививаю их всех, чтобы не заболели и не заразили друг друга. Вот в году сколько раз надо прививать, столько раз и прививаю", — сказал житель села Яштуха Сухумского района Ашот.

Старший ветеринарный врач Управления ветеринарии Сухума и Сухумского района Владимир Мелик и ветеринарный врач Джамбул Липартия выехали в село Яштуха на вакцинацию домашнего скота в половине восьмого утра, обычно у них выезд в шесть утра. Но, по их словам, перенесли на более позднее время, пожалев журналистов Sputnik, за что мы им благодарны.

Надев защитный костюм, Джамбул Липартия наполнил шприцы и сделал уколы в область крупа всем четверым животным, даже Цветочку. Как объяснил ветеринарный врач, и во время беременности можно делать вакцину за месяц до отела.

"Я ввожу дозу против эмфизематозного карбункула, — пояснил Липартия. – Кстати, первый признак болезни животного – это хромота. И вы знаете, лучше привить корову вовремя, потому что через корм скот заражает друг друга. Мясо заболевшего животного, естественно, нельзя есть, но бактерия такая живучая, спорообразующая, если и выкидывают тушу, не погибает в земле, сохраняет жизнеспособность. И другие животные, питающиеся на этой территории, с наступлением лета могут заболеть. Потому что щиплют же сухую траву и царапаются губы. И еще прослеживается такая закономерность: ЭМКАР (эмфизематозного карбункула – ред.) "любит упитанных".

Старший ветеринарный врач Владимир Мелик объяснил, что один флакон вакцины против эмфизематозного карбункула рассчитан на 50 уколов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вакцинация крупного рогатого скота

"У нас есть данные по количеству поголовья крупного рогатого скота. Когда наступает время очередной сезонной вакцинации, обзваниваем хозяев и договариваемся о дне приезда. Сейчас мы поедем еще в другие дома. Не выгнали скот на пастбища, ждут нас", — сказал Мелик, прощаясь.

После первой прививки следующую против пастереллеза можно делать через 14 дней. Начинают прививать крупный рогатый скот с трех месяцев. Вакцина никаких побочных действий не оказывает, возможно только кратковременное повышение температуры и припухлость на месте укола, и молоко коровы пить не запрещается.

Краткая теория

Весной в Абхазии проводят вакцинацию против двух болезней: против пастереллеза крупного рогатого скота и против эмфизематозного карбункула.

"Они обязательны в наших условиях, поскольку они здесь часто встречаются, и необходимо два раз в год прививать скот – весной и осенью", — сказал начальник Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия Роман Джопуа.

По его словам, эти два заболевания не регистрируются у человека. Теоретически считается, что от скота пастереллезом может заболеть и человек, однако таких случаев в Абхазии не было.

В отличие от вакцин против бешенства, туберкулеза и бруцеллеза, которыми бесплатно снабжает государство, вакцины против пастереллеза и эмфизематозного карбункула платные. Но стоимость настолько мизерная, что это не может стать причиной отказа от вакцинации. Один укол стоит около 40 рублей.

В рамках сезонной профилактики ветеринарные службы Абхазии проводят диагностические исследования бруцеллеза и туберкулеза у животных.

"Сейчас с наступлением апреля это будет усиливаться, особенно в мае и апреле. К счастью, случаев заражения коров туберкулезом в республике не зафиксировано, — сказал Роман Джопуа. - Но профилактика должна проводиться".

Ветслужбы круглый год заняты профилактикой бешенства у собак и кошек.

"В плане за май обход населения по домам, чтобы проводить массовые прививки против бешенства. Вакцина против бешенства бесплатная, государство закупает. И раздаем главным ветеринарным врачам районов и городов", — уточнил главный ветврач Абхазии.

Он также против отстрела бродячих животных в республике и уточнил, что ветеринарные службы не занимаются этим.

"Есть цивилизованный подход – это стерилизация самок и кастрация самцов. Надо кардинально менять подход к этому вопросу, но это очень нелегко. В развитых странах делается как? Там добились сокращения бродячих животных именно этим методом", — заметил Джопуа.

Говоря о необходимости и приютов для животных, Джопуа признал, что это очень дорогое удовольствие. Пока что вопрос решается силами энтузиастов, которые объединяются, пытаются что-то сделать, чтобы не ликвидировать физически собак, а отлавливать их и изыскивать средства на содержание.



