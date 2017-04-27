Ну, подумаешь, укол: как проходила вакцинация в Яштухе

Старший ветеринарный врач Управления ветеринарии Сухума и Сухумского района Владимир Мелик рассказал, что весной в Абхазии проводят вакцинацию против двух болезней: пастереллеза и против эмфизематозного карбункула (ЭМКАР).

Буренка Дзагик (арм. Цветочек – ред.) через месяц должна отелиться уже в шестой раз. Хозяин ежегодно прививает ее необходимыми вакцинами, чтобы не заболела единственная корова.

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"У меня поголовья — всего четыре, моя Дзагик и ее телята. Прививаю их всех, чтобы не заболели. Молоко не продаю, для семьи", — сказал житель села Яштуха Сухумского района Ашот.

Надев защитный костюм, Джамбул Липартия наполнил шприцы и сделал уколы в область крупа всем четырем животным, даже Цветочку. Как объяснил ветеринарный врач, и во время беременности можно делать вакцину за месяц до отела.

Старший ветеринарный врач Владимир Мелик объяснил, что один флакон вакцины против эмфизематозного карбункула рассчитан на 50 уколов, и поспешил к коровам других фермеров, ожидающих прихода фельдшеров.



