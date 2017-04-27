Проблемы с зубами, укус пальца и госпитализация: медосмотр детей из Моквы

Sputnik, Бадри Есиава.

Директор благотворительного фонда "Киараз" Камма Гопия пребывала в ожидании своих подопечных из Моквы. Автобус с детьми и их родителями задерживался. Каждые 10-15 минут Камма звонила и узнавала, как скоро подъедут и все ли у них в порядке.

Наконец белый автобус подъехал к Сухумской детской поликлинике. Пересчитав детей, Камма расстроилась. Их было 18, а не 32. Три многодетные семьи не приехали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медицинское обследование подопечных БОО "Киараз"

Камма объяснила родителям, что у них появилась уникальная возможность бесплатно провести медосмотр своих детей, и делается это не для галочки.

"Сегодня ваших детей осмотрит целая бригада специалистов. Если, не дай бог, конечно, у кого-то из них выявят проблемы со здоровьем, мы найдем способ помочь с лечением, приобретением лекарств", — заверила Гопия.

Родители как могли успокаивали своих взволнованных детей, которым предстояло сдать анализ крови, пройти осмотр логопеда, педиатра, терапевта, невролога, лор-врача, психолога, окулиста, стоматолога и ортопеда.

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Четырехлетняя Николь Гончарук от страха едва не оттяпала палец врачу, осматривавшему ее горло. Олеся, мать Николь, рассказала, что у ее дочери с рождения болят уши. Врачи уже поставили диагноз – отит, но никакие лекарства и методы не помогают.

"Мы рады, что "Киараз" решил провести такую акцию, и надеемся, что это нам поможет", — призналась Олеся Гончарук.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медицинское обследование подопечных БОО "Киараз"

Троих детей из семьи Чепба, самому младшему из которых четыре с половиной месяца, уже несколько дней мучает кашель и хрип в легких. Мама беспокоилась не зря. Замглавврача поликлиники Лейла Габозова после осмотра пятилетнего Амира поставила диагноз – трахеит и прописала курс лечения.

А вот кашель его младшей сестры был вызван большой любовью к сладостям. Ей назначили диету.

Стоматолог Земфира Тихонова начинала осмотр с рук каждого маленького пациента. По ее словам, дети очень часто грызут ногти, что приводит к стиранию эмали зубов и глистам.

Она была неприятно удивлена, что абсолютно у всех детей в разной степени проблемы с зубами. Опухшие десна, воспаление, зубные камни, кариес – перечисляла диагнозы стоматолог.

"У всех без исключения большие проблемы с зубами. Просто в ужасном состоянии. Ближайшие к вам хорошие стоматологи в Очамыре и Агудзере. Срочно везите детей к ним", — посоветовала родителям Тихонова.

По завершении приема исполнительный директор "Киараза" Камма Гопия рассказала, что во время первой акции все обследованные дети не блистали образцовым здоровьем.

"Сегодня тоже нет ни одного здорового ребенка. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей болен. Основные проблемы связаны с состоянием зубов, с ножками и горлом. Первые дети, которые прошли обследования в рамках нашей акции, были из села Кутол. Одних перенаправили в реабилитационный центр, другим приобрели лекарства, мы будем продолжать эту работу", — заверила Гопия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медицинское обследование подопечных БОО "Киараз"

Благотворительный фонд "Киараз" намерен в каждый последний четверг месяца привозить на осмотр детей из сельских районов Абхазии.