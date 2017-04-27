Ни одного здорового: сельские дети проходят медосмотр в столичной поликлинике

Детей из Моквы осмотрели специалисты Сухумской детской поликлиники. У каждого из них были обнаружены различные проблемы со здоровьем. В основном маленькие пациенты жаловались на кашель, боль в горле и зубах.

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Исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия рассказала, что эту акцию они проводят уже во второй раз, и с сожалением отметила, что у всех без исключения детей есть определенные проблемы со здоровьем.

"Сегодня тоже нет ни одного здорового ребенка. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей болен. Основные проблемы связаны с состоянием зубов, с ножками и горлом. Первые дети, которые прошли обследования в рамках нашей акции, были из села Кутол. Одних перенаправили в реабилитационный центр, другим приобрели лекарства, будем продолжать эту работу", — рассказала Гопия.

Гопия добавила, что БОО "Киараз" намерен каждый последний четверг месяца привозить детей из сельских районов Абхазии на медосмотр.



