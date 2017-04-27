Минтуризма о Пицунде: лидер продаж турпутевок на 2017 год

СУХУМ, 27 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Пицунда вышла в лидеры по продажам туристических путевок на летний сезон 2017 года, сообщил Sputnik замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"Курорт Пицунда, объект, который находится в ведении министерства, на сегодняшний день занимает лидирующую позицию по продажам туристических путевок в сезон 2017", — отметил Ахба.

Полную версию аудиобеседы с Астамыром Ахба слушайте здесь>>

Ахба добавил, что прогнозы на курортный сезон в других районах республики не столь оптимистичны, как в Пицунде. Есть угроза нехватки гостей, если некоторые гостиницы не снизят стоимость своих услуг.

"Мы провели небольшой мониторинг и выяснили, что есть некоторые объекты, которые могут быть недогружены. Если говорить о продажах путевок туроператорами, то наблюдается снижение спроса до 20%, и такая ситуация не только у нас, но и в других туристических странах", — подчеркнул Ахба.

По его словам, Министерство по курортам и туризму Абхазии ведет работу по рекламе республики и подготовке к летнему сезону 2017 года. Главная задача – это не допустить снижение потока туристов ниже статистических данных за 2015 и 2016 годы, сказал он.



