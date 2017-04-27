Ахба: отелям в Абхазии нужна международная система классификации

"Нужно переходить к международной системе классификации, если мы хотим донести до потребителя, какие у нас есть объекты размещения, чтобы турист понимал, каких условий ждать от отеля в зависимости от количества звезд", — считает Ахба.
"Нужно переходить к международной системе классификации, если мы хотим донести до потребителя, какие у нас есть объекты размещения, чтобы турист понимал, каких условий ждать от отеля в зависимости от количества звезд", — считает Ахба.
Выездное заседание Кабинета Министров проходит с участием президента Республики в Гагре 27 апреля.
На контрастах черного и белого, карандашом и углем, первый абхазский художник, оформивший Нартский эпос, Владимир Воуба создает работы на темы фэнтези, абхазских сказок, Древней Греции. Корреспондент Sputnik Анжелика Бения погрузилась в мифический мир штрихов и линий.
Временем расцвета и постепенного ослабления тоталитарного давления на Абхазское радио историки и журналисты называют период с 1953 по 1970 годы, о котором корреспонденту Sputnik рассказал Владимир Зантария, проработавший на Абхазском радио более десяти лет.
Александр Лукашенко встретился в Чернобыле с Петром Порошенко, который заявил, что никто не сможет поссорить Беларусь и Украину.
Премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года. Фильм станет заключительным в третьей трилогии о джедаях.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских предпринимателей немного поделиться деньгами с народом.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении по вопросам нагорно-карабахского урегулирования пройдет в Москве 28 апреля.
Россия продолжит расследование гибели своего гражданина Дмитрия Ганина, убитого в ходе «Бронзовой ночи», даже если дело закроет Эстония.
Зачем на юге Кыргызстана нужна военная база ОДКБ и почему таджикско-афганскую границу следует охранять российским пограничникам?
Министерство обороны Таджикистана подготовило проект закона об альтернативной службе.
Прощание с убитым в Армении российским контрактником 102-й российской базы Дмитрием Ялпаевым, пройдет в республике Марий Эл.
В Латвии 9 мая пройдет акция протеста против Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Экс-премьер Молдовы Владимир Филат, приговоренный к 9 годам тюрьмы, был замечен на улицах Кишинева – он просто поехал к стоматологу.
Тракторист осужден на 8 лет за то, что купил поддельный медицинский сертификат, открыл частную клинику и заработал 500 тысяч долларов.
Генпрокуратура Литвы отказалась заводить дело на депутата Миндаугаса Бастиса, обвиненного в связях с криминалом и пособничестве России.
"Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" и велопробег – акции, приуроченные к празднованию Дня Победы в Абхазии.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских предпринимателей немного поделиться деньгами с народом.
Россия продолжит расследование гибели своего гражданина Дмитрия Ганина, убитого в ходе «Бронзовой ночи», даже если дело закроет Эстония.