"Рыбья башня" принца и летчика: малоизвестные факты о школе в Гагре

Sputnik, Владимир Бегунов.

Подземная лестница

Во дворе гагрской школы действует фонтан, построенный еще в 1904 году, как и само здание. Мимо него носятся первоклашки и маршируют старшеклассники, готовясь к патриотическому конкурсу.

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"Фонтан был здесь всегда, — говорит директор школы Изабелла Ажиба. — А на постаменте стоял памятник Ленину. Но во время реконструкции строители его куда-то дели, а мы так и не можем решить, как использовать этот пьедестал".

Мы поднимаемся на самый верх четырехэтажного здания с ажурными балкончиками. Фасад венчает башня с полукруглым окном. Из него открывается панорама на море. Сейчас башня пустует. Когда-то она служила проходом в другое крыло школы.

В начале XX века школу торжественно открыл дальний родственник Николая II принц Ольденбургский. Принц мечтал когда-то сделать Гагру идеальным уголком Российской империи. Создал великосветский курорт, открыл школы, разбил парк.

После грузино-абхазской войны вторая школа долго была в запущенном состоянии. В 2010 году закончилась реконструкция, вернувшая зданию первоначальный вид.

"Вот здесь была лестница центрального входа на школьный двор с улицы, — говорит старейшая учительница второй школы Аделаида Капба. – Строители зачем-то засыпали ее землей, и вход сделали с другой стороны. Но школьникам так ходить привычней, они сделали дыру в заборе и все равно ходят с этой стороны".

Где-то под толщей земли школьного двора находится лестница, построенная вместе со школой в 1904 году принцем Ольденбургским. Аделаида Леонтьевна считает, что ее нужно раскопать и задействовать, это часть исторического комплекса с более чем вековой историей.

Но лестница – мелочи. Реконструкция, которую финансировала администрация Краснодарского края, вернула школе былую красоту. Кроме того, был построен большой спортзал, спортплощадка на улице и восстановлено отопление. До этого зимой грелись переносными обогревателями.

Вторая школа в Гагре в 1938 году © Фото: из архива гагрской второй школы

Вторая средняя школа в Гагре сегодня © Sputnik. Владимир Бегунов

Постамент, с которого исчез Ленин © Sputnik. Владимир Бегунов

Вид из окна "Рыбьей башни" © Sputnik. Владимир Бегунов 1 / 4 © Фото: из архива гагрской второй школы Вторая школа в Гагре в 1938 году

Рыба-башня

"Сейчас у нас 812 учеников, — рассказывает директор Изабелла Ажиба. – Намечается один медалист. В прошлом году их было четверо, а в позапрошлом – двое".

До войны 1992-1993 годов в школе было 1200 учеников.

"Когда мы открылись после войны, в 1993 году, — рассказывает Аделаида Капба, бывшая в то время директором, — в первые дни было вообще девятнадцать учащихся, к концу года – около сотни".

Чтобы не пустовало здание, в школе тогда открыли филиал Новочеркасского гуманитарного колледжа и переселили сюда музыкальную школу.

Аделаида Леонтьевна – хранитель школьной истории, она здесь семьдесят лет. С 1947 года была пионервожатой, завучем и директором. Сейчас отошла от руководящей работы и преподает математику – возраст.

Мы рассматриваем старые фотографии.

"Вот, смотрите, — говорит она. – Четвертый этаж первоначально был получердачным помещением, здесь располагалось общежитие для учеников. В шестидесятых годах его перестроил в полноценный этаж тогдашний директор Астамур Лакербай вместе с учениками и родителями, — все участвовали в стройке".

Башню с панорамным окном переделали во время реконструкции 2010 года. Сейчас она потеряла свою символику. Первоначально ее конструкция напоминала рыбу, выпрыгивающую из воды. Почему рыбу – неизвестно. Теперь уже сложно понять, что подразумевали под этим архитектор и принц Ольденбургский, утверждавший проект.

© Фото: из архива гагрской второй школы Закладка фундамента школы в 1903 году

Имени Маэстро

Гагрская школа носит имя дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова. Это уникальная личность. За время войны он совершил более четырехсот боевых вылетов, на его счету более сорока лично сбитых самолетов противника. Попков входит в десятку лучших советских асов Великой Отечественной войны.

Под Сталинградом Попков на своем одномоторном истребителе Ла-5ФН сбил знаменитого немецкого летчика Германа Графа, который на тот момент имел 212 побед. Граф попал в плен, провел несколько лет в советских лагерях и вернулся в Германию убежденным антифашистом.

В 1973 году, когда Леонид Быков снимал свой знаменитый фильм "В бой идут одни старики". Он взял образ и биографию Попкова для двух своих героев: "Маэстро" и "Кузнечика".

"Попков какое-то время учился в нашей школе, — рассказывает директор Изабелла Ажиба. – Его родители были дипломатами, а в Гагре, видимо, располагалась дипломатическая миссия. Рядом, на Холодной речке, находится госдача. Здесь бывал сын Сталина Василий. Они дружили с Попковым, их связывала любовь к самолетам. Оба впоследствии стали летчиками".

Виталий Попков после войны переписывался с местными пионерами, его письма к ученикам хранятся в школьном музее, а в 1963 году приезжал в гости. После того визита сохранились снимки, украшающие зал музея, посвященного Великой Отечественной войне.

© Фото: из архива гагрской второй школы Виталий Попков – прототип "Маэстро" из фильма "В бой идут одни старики"

В школьном музее пока работают два зала. В зале Великой Отечественной войны, помимо стендов, посвященных Попкову, хранятся бюсты и личные вещи двух Героев Советского Союза Раждена Барциц и Микрана Бостоджян, фотографии учеников и учителей, погибших в сражениях с фашистами.

Второй зал рассказывает о грузино-абхазской войне, которая тоже забрала немало учителей, родителей и учеников школы.

Третий зал только собираются открывать. Он о мирной жизни, медалистах и известных людях, закончивших вторую школу в разное время. Среди них, к примеру, Народная артистка Абхазии, художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма, первая абхазская органистка Марина Шамба.

"Поспрашиваем ребят на перемене, знают ли они историю школы?" — интересуюсь у директора.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ресторан "Гагрипш" - жемчужина Гагры 11

"Давайте, мне самой интересно", — отвечает Изабелла Ажиба.

Останавливаем несколько старшеклассников. Знают и про принца Ольденбургского, и про Попкова.

Десятиклассник Леон Марутян рассказал, помимо прочего, что школа в первые годы после открытия была реальным училищем.

Еще один десятиклассник Карен Чакерьян вспомнил, что Ольденбургский внес большой вклад в образование и культурную жизнь Абхазии.

Девочки засмущались. Школьница Алита Етумян, вздохнув от волнения, рассказала лишь, что ей нравится школа и она благодарна своим учителям.



