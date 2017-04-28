Основанная принцем: учителя и ученики рассказали о старейшей школе в Гагре

Носит школа имя дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова, прототипа сразу двух героев фильма "В бой идут одни старики": Маэстро и Кузнечика.

Попков какое-то время учился здесь, дружил с Василием Сталиным, который приезжал на госдачу на Холодной речке. После войны Виталий Попков переписывался с пионерами второй школы, приезжал в гости в 1963 году.

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Во дворе гагрской школы действует фонтан, построенный еще в 1904 году, как и само здание. Мимо него носятся первоклашки и маршируют старшеклассники, готовясь к патриотическому конкурсу.

Фасад четырехэтажного здания с ажурными балкончиками венчает башня с полукруглым окном. Ее переделали во время реконструкции 2010 года. Сейчас она потеряла свою символику. Первоначально ее конструкция напоминала рыбу, выпрыгивающую из воды. Почему рыбу – неизвестно. Теперь уже сложно понять, что подразумевали под этим архитектор и принц Ольденбургский, утверждавший проект.