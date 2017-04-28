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Основанная принцем: учителя и ученики рассказали о старейшей школе в Гагре

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(1:43 / 12.14Mb / просмотров видео: 34)
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

Второй школе Гагры 112 лет, в начале XX века ее торжественно открыл дальний родственник Николая II принц Ольденбургский.

Носит школа имя дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова, прототипа сразу двух героев фильма "В бой идут одни старики": Маэстро и Кузнечика.

Попков какое-то время учился здесь, дружил с Василием Сталиным, который приезжал на госдачу на Холодной речке. После войны Виталий Попков переписывался с пионерами второй школы, приезжал в гости в 1963 году.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Во дворе гагрской школы действует фонтан, построенный еще в 1904 году, как и само здание. Мимо него носятся первоклашки и маршируют старшеклассники, готовясь к патриотическому конкурсу. 

Фасад четырехэтажного здания с ажурными балкончиками венчает башня с полукруглым окном. Ее переделали во время реконструкции 2010 года. Сейчас она потеряла свою символику. Первоначально ее конструкция напоминала рыбу, выпрыгивающую из воды. Почему рыбу – неизвестно. Теперь уже сложно понять, что подразумевали под этим архитектор и принц Ольденбургский, утверждавший проект.

Теги:
Абхазия


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