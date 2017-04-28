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Юбилей Раждена Гумба отметили концертом в Сухуме

Жизнь как песня: юбилей Раждена Гумба отметили концертом в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения композитора, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена "Ахдз-апша" II степени, Народного артиста Абхазии Раждена Гумба состоялся в Абхазской государственной филармонии 27 апреля.

Sputnik, Анжелика Бения.

"Свои чувства и переживания я выражаю песнями. Все, что я пишу, – жизнь, все мои произведения из жизни. Моя песня – моя жизнь", – с этого архивного отрывка из беседы с Ражденом Гумба начался юбилейный концерт.

Композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, Народный артист Абхазии Ражден Гумба стоял у истоков становления абхазской профессиональной музыки.  Произведения композитора – это вехи в развитии национального музыкального искусства Абхазии.

Художественный руководитель Государственной филармонии Эсма Джения сообщила, что юбилейный концерт Раждена Гумба в Сухуме хотели отметить еще в сентябре 2016 года, однако концерт хотелось провести достойно, отметила Джения. Составленная при поддержке Министерства культуры Абхазии концертная программа включала в себя не только известные произведения Раждена Губма, но еще и сочинения, которые давно в Абхазии не звучали.

Сочинения Гумба в филармонии исполняли: Абхазская государственная хоровая капелла, Абхазский государственный симфонический оркестр совместно с адыгейским симфоническим оркестром под управлением Давида Терзяна, оперная певица Нана Черкезия, певец Астамур Квициния.

Абхазский фольклор был одним из основных тем композитора. Военная тематика с юношеских лет прочно вошла в его творчество. Уже в 14 лет, в период Великой Отечественной войны, он сочиняет свои первые песни. Несмотря на то, что в то время Гумба не знал нотной грамоты, свои мелодии он записывал значками, придуманными им самим.

Тему Родины воплощают: увертюра "Радость", симфоническая картина "Абхазская рапсодия", кантаты "Лучезарная Абхазия", "Дмитрий Гулиа". Ражден Гумба не раз создавал музыкальное оформление спектаклей Абхазского драматического театра, таких как "Песнь о скале" Баграта Шинкуба, "Аламыс" Анзора Мукба и других. 

Ражден Джгутанович родился 12 сентября 1926 года в горном селе Дурипш.

С первых лет жизни Ражден Гумба находился в гуще абхазского фольклора. Его дед, народный певец и сказитель Мамсыр, любил брать внука на сходы стариков. Услышанные им в детстве абхазские песни раскрыли будущему композитору историю жизни родного народа.

По окончании курсов хоровых дирижеров при Доме народного творчества Грузии Гумба направляют работать хормейстером в районный центр Грузии Чхороцку.

В 1955 году молодой композитор возвращается в Абхазию и возглавляет Государственный ансамбль народной песни и танца. В то время это был первый профессиональный хоровой коллектив в Абхазии.

Ражден Гумба создал музыку к спектаклю Львовского государственного драматического театра. Музыка Раждена Гумба звучит сегодня за пределами Абхазии. "Фортепианная сюита на абхазские темы" была включена в программу профессора Пражской консерватории Юрия Франтишека. Его хоровые произведения поют хоровые коллективы Греции, Франции, Молдавии. 

Ражден Гумба ушел из жизни 21 августа 2007 года.


Теги:
Абхазия


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