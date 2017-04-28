Памяти Раждена Гумба: музыканты Абхазии и Адыгеи исполнили классику

Композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, Народный артист Абхазии Ражден Гумба стоял у истоков становления абхазской профессиональной музыки. Произведения композитора – это вехи в развитии национального музыкального искусства Абхазии.

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Художественный руководитель Государственной филармонии Эсма Джения сообщила, что юбилейный концерт Раждена Гумба в Сухуме хотели отметить еще в сентябре 2016 года, однако концерт хотелось провести достойно, отметила Джения.

Составленная при поддержке Министерства культуры Абхазии концертная программа включала в себя не только известные произведения Раждена Губма, но еще и сочинения, которые давно в Абхазии не звучали.