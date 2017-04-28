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Дмитрий Гвазава

Абхазский спортсмен выступит в гонке поддержки F1 в Сочи

© Фото: предоставлено Дмитрием Гвазава
В Абхазии
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Гран-при России F1, перед стартом которого выступит автогонщик Дмитрий Гвазава, пройдет 29 и 30 апреля в Сочи.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, что выступит в гонке поддержки перед стартом Гран-при России F1, которая пройдет в Сочи с 29 по 30 апреля.

Полную версию аудиобеседы с Дмитрием Гвазава слушайте здесь>>

"Мы будем выступать до старта гонщиков "Формулы–1". Основная гонка – это Гран-при России по "Формуле–1". Наша серия является единственной в России гоночной серией, которая поддерживает Гран-при", — сказал Гвазава.

Это уникальная возможность выступить перед стартом F1, отметил гонщик.

"Будет очень сильный состав пилотов из 16 человек, все именитые гонщики", — подчеркнул Гвазава.

Абхазский автогонщик отметил, что надеется на победу и отметил, что она будет интересной  для зрителей.

Чемпионат России по автогонкам Mitjet 2 L
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал о своем пути к чемпионству

"Много сильных ребят примут участие в гонке. Когда конкурентная борьба, это красиво и интересно, и побеждать у них одно удовольствие", — признался Гвазава.

Дмитрий Гвазава отметил, что в F1 поддерживает команду Mercedes-Benz и желает победы в cочинском этапе автогонок.

Сам гонщик из Абхазии выступает в гонках серии Mitjet 2L, которая широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро. 

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.


Теги:
Абхазия


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