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Дмитрий Гвазава.
© Sputnik.

Гвазава об участии в уикенде F1 в Сочи: будет сильный состав пилотов

Радио
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Автогонщик Дмитрий Гвазава примет участие в заездах гонки поддержки в рамках FORMULA 1 Гран-при России 29 и 30 апреля в Сочи.

"Будет очень сильный состав пилотов. Будут выступать 16 человек. Будет красивая и интересная гонка. Будет сложно, но я рассчитываю на первое место", — поделился планами с радио Sputnik Абхазия автогонщик Дмитрий Гвазава.

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