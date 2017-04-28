Весенний призыв на срочную службу начался в Абхазии

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Первый день весеннего призыва на срочную службу в Вооруженные силы прошел в Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik сообщил военный комиссар республики Нугзар Тужба.

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"Сегодня все районные военкоматы доставляют в республиканский призывной пункт призывников для прохождения республиканской медицинской комиссии. После этого юноши будут направлены в учебный центр, созданный по приказу министра обороны, где они пройдут в течение месяца курс молодого бойца. Далее ребята примут военную присягу и будут распределены по воинским частям и подразделениям", — сказал Тужба.

Призывник Нарсоу Кварандзия считает своим долгом отслужить в армии.

"Наши старшие подавали нам пример мужества. Мы не должны подвести их и свою родину", — подчеркнул новобранец.

По словам председателя врачебно-призывной комиссии Аслана Джопуа, в стране не хватает врачей, которые заблаговременно следили бы за здоровьем будущих призывников.

"В течение последнего месяца ребята прошли медосмотр сначала в городских и районных комиссиях. Сегодня они проходят республиканскую комиссию. Из-за нехватки специалистов, врачей, не проводится освидетельствование юношей в 14 лет и в 16 лет. Когда они приходят к нам уже в 18 лет, то нам труднее обследовать и делать выводы. Молодежь начинает жаловаться на свое здоровье, в общем, идут в ряды Вооруженных сил неохотно. Очень часто призывники спорят и ведут себя отвратительно", — отметил Джопуа.

Перед медосмотром призывники возложили цветы в Парке Славы в Сухуме.

Призыв на срочную службу производится в соответствии с законом Абхазии "О воинской обязанности и военной службе", приказами президента Абхазии и министра обороны.

Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня 2017 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.



