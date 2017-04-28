Дышите глубже: медосмотр призывников в Абхазии

Первый день весеннего призыва на срочную службу в Вооруженные силы прошел в Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik сообщил военный комиссар республики Нугзар Тужба.

"Сегодня все районные военкоматы доставляют в республиканский призывной пункт призывников для прохождения республиканской медицинской комиссии. После этого юноши будут направлены в учебный центр, созданный по приказу министра обороны, где они пройдут в течение месяца курс молодого бойца. Далее ребята примут военную присягу и будут распределены по воинским частям и подразделениям", — сказал Тужба.

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Призывник Нарсоу Кварандзия считает своим долгом отслужить в армии.

"Наши старшие подавали нам пример мужества. Мы не должны подвести их и свою родину", — подчеркнул новобранец.

Перед медосмотром призывники возложили цветы в Парке Славы в Сухуме.

Призыв на срочную службу производится в соответствии с законом Абхазии "О воинской обязанности и военной службе" приказами президента Абхазии и министра обороны.

Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня 2017 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.



