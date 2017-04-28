Символ памяти: "Георгиевская ленточка" в Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Под звуки струнного квартета, исполнявшего мелодии военных лет, ученики сухумских школ раздавали георгиевские ленточки в рамках совместной акции Sputnik Абхазия и представительства Россотрудничества на набережной Сухума в пятницу 28 апреля.

Сама погода, казалось, была рада проведению такой акции, было так жарко, что волонтеры с удовольствием сменили свои плотные школьные рубашки и пиджаки на легкие оранжевые футболки с логотипом.

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Но самым стойким под палящими лучам полуденного солнца был мальчик в гимнастерке. Сухумский школьник Валерий Базаров выбрал для себя образ советского капитана. Все детали военной полевой формы были соблюдены: пилотка, портупея, офицерский планшет и даже кобура с пистолетом, правда, игрушечным (знаем точно, он показал), но остальное все было по-настоящему.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерий Базаров

Валерий с такой гордостью и офицерской выправкой прохаживался по набережной, раздавая георгиевскую ленточку, что привлекал внимание прохожих. Некоторые молодые мамы просили "капитана" сфотографироваться с их детьми.

"Я обязан участвовать в этой акции, потому что у меня погибло два прадеда в Великой Отечественной войне, — объяснил Валерий. — Они не дошли, к сожалению, до Берлина и не дожили до долгожданной Победы. Я считаю, что это мой долг — участвовать в акции и в качестве волонтера раздать прохожим георгиевские ленточки".

Корреспондента Sputnik интересовал, возможно, неуместный, но очень навязчивый вопрос — откуда у школьника в наши дни такая точная форма времен Великой Отечественной, сказал, что подарила мама друга, которая сшила двоим товарищам одинаковые гимнастерки для участия в уроке мужества, посвященном Дню Победы.

От георгиевских ленточек никто из прохожих не отказывался, даже брали по несколько штук, домой для остальных членов семьи. Кто-то тут же крепил на ремешок дамской сумочки, кто-то к лацкану весеннего пиджачка, а другие даже оборачивали вокруг запястья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция раздачи георгиевской ленточки

Гости столицы из Южной Осетии взяли предложенную ленточку, потому что считают, что самое малое, что они могут сделать в эти дни — походить с ленточкой в память о погибших героях.

"Это наша история, это уважение к нашим дедам, прадедам, которые завоевали нам свободу и благодаря им мы живем. Должны уважать свою историю, наших предков, прадедов", — считает турист из Южной Осетии.

По словам помощника руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгения Павлова, музыкальное сопровождение квартета при раздаче георгиевских ленточек, создавало особую атмосферу.

"Абхазия никогда не была в стороне от этих мероприятий. И сегодня Sputnik Абхазия с нашей поддержкой организовала эту замечательную акцию "Георгиевская ленточка" с таким замечательным квартетом. Можно прийти, послушать песни военных лет в замечательном исполнении и вспомнить своих дедов, бабушек, которые участвовали в этой войне, — сказал он.

Пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба подчеркнула, что в качестве волонтеров намеренно привлекали учащихся сухумских школ.

"С каждым годом время все дальше и дальше отдаляет нас от Дня Победы 1945 года. И очень важно сохранить память о том подвиге, который совершили для нас наши деды, а даже для многих уже и прадеды. Именно поэтому мы выбрали волонтерами учащихся школы, потому что это показывает неразрывную связь между поколениями и то, как проходит процесс передачи этой памяти", — уверена она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция раздачи георгиевской ленточки

С 24 апреля во всем мире стартовала акция "Георгиевская ленточка", которая проводится в преддверии 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией.



