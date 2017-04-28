19:30 28 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Акция раздачи георгиевской ленточки

Символ памяти: "Георгиевская ленточка" в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (6)
2820

Оранжевые футболки и георгиевские ленточки пестрели на фоне зелени и моря на сухумской набережной в яркий солнечный день 28 апреля.

Sputnik, Амра Амичба. 

Под звуки струнного квартета, исполнявшего мелодии военных лет, ученики сухумских школ раздавали георгиевские ленточки в рамках совместной акции Sputnik Абхазия и представительства Россотрудничества на набережной Сухума в пятницу 28 апреля. 

Сама погода, казалось, была рада проведению такой акции, было так жарко, что волонтеры с удовольствием сменили свои плотные школьные рубашки и пиджаки на легкие  оранжевые  футболки с логотипом.  

Видео об этом смотрите здесь>>

Но самым стойким под палящими лучам полуденного солнца был мальчик в гимнастерке. Сухумский школьник Валерий Базаров выбрал для себя образ советского капитана. Все детали военной полевой формы были соблюдены: пилотка, портупея, офицерский планшет и даже кобура с пистолетом, правда, игрушечным (знаем точно, он показал), но остальное все было по-настоящему. 

Валерий Базаров
© Sputnik / Томас Тхайцук
Валерий Базаров

Валерий с такой гордостью и офицерской выправкой прохаживался по набережной, раздавая георгиевскую ленточку, что привлекал внимание прохожих. Некоторые молодые мамы просили "капитана" сфотографироваться с их детьми. 

 "Я обязан участвовать в этой акции, потому что у меня погибло два прадеда в Великой Отечественной войне, — объяснил Валерий. —  Они не дошли, к сожалению, до Берлина и не дожили до долгожданной Победы. Я считаю, что это мой долг — участвовать в акции и в качестве волонтера раздать прохожим георгиевские ленточки". 

Корреспондента Sputnik интересовал, возможно, неуместный, но очень навязчивый вопрос — откуда у школьника в наши дни  такая точная форма времен Великой Отечественной, сказал, что подарила мама друга, которая сшила двоим товарищам одинаковые гимнастерки для участия в уроке мужества, посвященном Дню Победы.  

От георгиевских ленточек никто из прохожих не отказывался, даже брали по несколько штук, домой для остальных членов семьи. Кто-то тут же крепил на ремешок дамской сумочки, кто-то к лацкану весеннего пиджачка, а другие даже оборачивали вокруг запястья. 

Акция раздачи георгиевской ленточки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция раздачи георгиевской ленточки

Гости столицы из Южной Осетии взяли предложенную ленточку, потому что считают, что самое малое, что они могут сделать в эти дни — походить  с ленточкой в память о погибших героях.

"Это наша история, это уважение к нашим дедам, прадедам, которые завоевали нам свободу и благодаря им мы живем. Должны уважать свою историю, наших предков, прадедов", — считает турист из Южной Осетии.  

По словам помощника руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгения Павлова, музыкальное сопровождение квартета при раздаче георгиевских ленточек, создавало особую атмосферу.  

"Абхазия никогда не была в стороне от этих мероприятий. И сегодня Sputnik Абхазия с нашей поддержкой организовала эту замечательную акцию "Георгиевская ленточка" с таким замечательным квартетом. Можно прийти, послушать песни военных лет в замечательном исполнении и вспомнить своих дедов, бабушек, которые участвовали в этой войне, — сказал он. 

Пресс-секретарь  Sputnik Абхазия Милана Возба подчеркнула, что в качестве волонтеров намеренно привлекали учащихся сухумских школ.

"С каждым годом время все дальше и дальше отдаляет нас от  Дня Победы 1945 года. И очень важно сохранить память о том подвиге, который совершили для нас наши деды, а даже для многих уже и прадеды. Именно поэтому мы выбрали волонтерами учащихся школы, потому что это показывает неразрывную связь между поколениями и то, как проходит процесс передачи этой памяти", — уверена она.

Акция раздачи георгиевской ленточки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция раздачи георгиевской ленточки

С 24 апреля во всем мире стартовала акция "Георгиевская ленточка", которая проводится в преддверии 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией.


Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (6)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото ЮВО
    Сбить «Орлана»

    Российские зенитчики в Абхазии отработали уничтожение воздушных целей - беспилотников "Орлан", "Застава" и "Гранат".

  • морской порт Актау
    Отдадут оптом

    Нацкомпания «Казахстан темiр жолы» реализует активы - заводы железнодорожной техники, несколько аэропортов и даже порт Актау.

  • Подготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО
    Доказательства вины

    Власти ЛНР имеют фотодоказательства тренировок украинских диверсантов инструкторами НАТО из Эстонии и Польши.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Под аккомпанемент квартета: как георгиевские ленточки раздавали в Сухуме
Под аккомпанемент квартета: как георгиевские ленточки раздавали в Сухуме
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia