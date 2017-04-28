Под аккомпанемент квартета: как георгиевские ленточки раздавали в Сухуме

От георгиевских ленточек, которые предлагали волонтеры акции — ученики сухумских школ, никто из прохожих не отказывался, даже брали по несколько штук для членов своей семьи.

Гости столицы из Южной Осетии взяли предложенную ленточку, потому что считают, что самое малое, что они могут сделать в эти дни, — походить с ленточкой в память о погибших солдатах.

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"Это наша история, это уважение к нашим дедам, прадедам, которые завоевали нам свободу и благодаря им мы живем. Должны уважать свою историю, наших предков, прадедов", — уверен турист из братской Южной Осетии.

Волонтер Валерий Базаров — ученик сухумской третьей школы имени Воронова в образе советского капитана в гимнастерке привлекал внимание прохожих. Он с такой гордостью и офицерской выправкой прохаживался по набережной, раздавая георгиевские ленточки, что привлекал внимание прохожих.

По словам помощника руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгения Павлова, музыкальное сопровождение квартета при раздаче георгиевских ленточек создавало особую атмосферу.

Пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба подчеркнула, что в качестве волонтеров намеренно привлекали учащихся сухумских школ.

"С каждым годом время все дальше и дальше отдаляет нас от Дня Победы 1945 года. И очень важно сохранить память о том подвиге, который совершили для нас наши деды, а даже для многих уже и прадеды. Именно поэтому мы выбрали волонтерами учащихся школы, потому что это показывают ту неразрывную связь между поколениями и то, как проходит процесс передачи этой памяти", — заметила пресс-секретарь Sputnik Абхазия.

С 24 апреля во всем мире стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая проводится в преддверии 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией.



