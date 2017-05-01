Скачки в Кутоле: Первомай в Абхазии

КУТОЛ, 1 мая — Sputnik, Амра Амичба. В селе Кутол стартовали конноспортивные соревнования в честь Праздника весны и труда, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

В соревнованиях участвуют сборные сел Тамыш, Кутол и Джгярда, а также конники из Гудауты, Сухума и Очамчыры.

В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования

Призовой фонд соревнований 150 тысяч рублей от администрации Очамчырского района.

"Всего будет пять забегов: на 1000, 1200, 2000, 3000 и 5000 метров, — сказал заместитель главы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия. — Выставляются чистокровные породы, также местные рожденные в Абхазии чистокровные лошади".

Будут разыграны также кубки в память ветерана Отечественной войны народа Абхазии Отара Ачба, ветеранов конного спорта Лордика Барганджия и Владимира Инал-ипа.

© Sputnik. Амра Амичба В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования

Известный конезаводчик, у которого в Кутоле конюшня на 24 лошади Беслан Абхазава выставляет на первомайских соревнованиях пять скаковых лошадей.

"Конный спорт всегда был популярен в Абхазии. В старину хорошего хозяина узнавали по тому, как он содержит своего коня. Сейчас не так много людей содержат лошадей, но судя по количеству людей, которые приходят на соревнования, интерес молодежи всегда высок", — отметил Абхазава.

Депутат Народного Собрания Республики Абхазия Илья Гуния выставляет на скачках пятилетнего жеребца по имени Парфюмер.

"Сегодняшние скачки проходят не как соревнования, а Праздник весны и труда. Первого мая в Абхазии открывается сезон конноспортивных соревнований. Привлекает много молодежи, жителей близлежащих сел, — сказал Илья Гуния. — Я за то, чтобы конный вид спорта сделать национальным видом спорта. К сожалению, это дорогой вид спорта, не у всех есть возможность содержать лошадей".

На открытии соревнований собравшихся поприветствовал глава администрации села Кутол Вахтанг Кварацхелия и пожелал удачи участникам первомайских конных соревнований.

© Sputnik. Амра Амичба В селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования

Первомай отмечается в 142 странах мира. В современной России 1 Мая отмечается как Праздник весны и труда. Такое же название используется в Таджикистане. На Украине в эту дату по-прежнему отмечают День международной солидарности трудящихся. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и Шри-Ланке празднуют День труда.

Первое мая как Праздник весны и труда в Абхазии отмечается с 2012 года.