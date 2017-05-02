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Скачут кони по Кутолу: кадры соревнований

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(2:00 / 16.11Mb / просмотров видео: 35)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Конноспортивные соревнования, прошедшие в первый день мая в селе Кутол, привлекли внимание большого числа зрителей.

Скорость и резвость, красота и грациозность чистокровных коней и умение жокеев держаться на коне и управлять животным – все это и стар, и млад завороженно наблюдали с трибуны и стоя у края поля.

Призовой фонд соревнований составлял 150 тысяч рублей от администрации Очамчырского района.

Скачки проходили на дистанции 1000, 1400, 1800, 2000 и 3000 метров. 

На соревновании разыграли кубки в память ветерана Отечественной войны народа Абхазии Даура Ачба, ветеранов конного спорта Лордика Барганджия и Владимира Инал-ипа. 

Конноспортивные соревнования в селе Кутол организовал отдел молодежи спорта администрации Очамчырского района. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту смотрите здесь >>



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