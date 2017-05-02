Скачут кони по Кутолу: кадры соревнований

Скорость и резвость, красота и грациозность чистокровных коней и умение жокеев держаться на коне и управлять животным – все это и стар, и млад завороженно наблюдали с трибуны и стоя у края поля.

Призовой фонд соревнований составлял 150 тысяч рублей от администрации Очамчырского района.

Скачки проходили на дистанции 1000, 1400, 1800, 2000 и 3000 метров.

На соревновании разыграли кубки в память ветерана Отечественной войны народа Абхазии Даура Ачба, ветеранов конного спорта Лордика Барганджия и Владимира Инал-ипа.

Конноспортивные соревнования в селе Кутол организовал отдел молодежи спорта администрации Очамчырского района.

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