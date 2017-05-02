Врачи: пострадавшим в двух ДТП 29 апреля далеко до выздоровления

СУХУМ, 2 мая — Sputnik, Амра Амичба. Двое военнослужащих, которых привезли в Сухум после аварии в Гудаутском районе, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, лежат в реанимации. Об этом корреспонденту Sputnik сказал главврач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия.

"Пациенты на искусственной вентиляции легких. Без сознания. Состояние можно охарактеризовать как стабильно тяжелое. У обоих сочетанная политравма, то есть закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, ушиб головного мозга, травма лицевого скелета. Лечение проводится в полном объеме в условиях отделения реанимации", — уточнил Цахнакия.

29 апреля около двух часов ночи автомобиль Nissan Skyline с военнослужащими двигался со стороны Гагры в Сухум и попал в дорожно-транспортное происшествие недалеко от поста ГАИ в Мюссере.

О состоянии здоровья женщины, единственной выжившей при аварии на объездной дороге в Гагре, рассказал главврач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун.

© Фото: Батал Агрба Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Гагре

"У 33-летней пациентки Сарян перелом бедра со смещением, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, перелом лопатки – но ничего страшного нет. Около месяца понадобится пациенту до полного выздоровления. Пациентка не лежит в реанимации. Она стабильная, ее жизни ничего не угрожает. На этой неделе ей предстоит операция на бедре", — сказал Аргун.

По информации главврача родственники планируют вывести женщину на лечение за пределы республики.

В результате аварии на объездной дороге в Гагре 29 апреля погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 под управлением Артавазда Косяна и Mercedes-212 под управлением Вадима Аджба. Погибли четыре человека, находившиеся в ВАЗ-2106.