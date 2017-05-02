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Сухум заключил соглашение с партнером в Италии: имя города засекречено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция по итогам инаугурации представительства ТПП Абхазии в Италии и о подписании протокола о намерениях Сухума с одним из итальянских городов прошла в пресс-центре АГТРК во вторник 2 мая.

СУХУМ, 2 — май, Sputnik. Бадри Есиава. Глава администрации Сухума Адгур Харазия подписал соглашение о намерениях с одним из итальянских городов, название которого не афишируется во избежание прессинга со стороны Грузии, заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания на пресс-конференции во вторник 2 мая. 

"По нашему опыту, после подписания подобных соглашений или протоколов о намерениях грузинская сторона всячески оказывала давление на те или иные экспоненты власти через свои посольства в этих странах, что приводило к расторжению соглашений. Мы усвоили этот урок для себя и на этот раз решили уберечь руководство этого итальянского города от прессинга со стороны Грузии и нас самих от потери очередного соглашения", — отметил Тания. 

Кан Тания подчеркнул, что грузинский МИД уже отреагировал на это и пообещал разобраться, какой все-таки город стал второй стороной соглашения. 

Глава администрации Сухума Адгур Харазия добавил, что открытие представительства ТПП Абхазии в Италии и подписание соглашения о намерениях с одним из его городов – значимое событие для страны, подготовка к которому шла на протяжении двух лет. 

В Италии прошла инаугурация официального представительства ТПП Абхазии в Италии
© Фото: / пресс-служба МИД Абхазии
Делегация из Абхазии в Италии: открыли представительство ТПП, подписали договоры

Он рассказал, что неназванный итальянский город стал вторым по счету европейским городом, с которым подписано подобное соглашение. Первым был шотландский Килмарнок еще в довоенное время. 

"Наверное, вы знаете, что у нас было подписано соглашение только с шотландским городом Килмарноком до войны, а итальянский город стал вторым по счету. Помимо него, мы посетили еще три больших города в Италии, где нас обнадежили в рассмотрении нашего предложения о подписании таких договоров", — уточнил Харазия. 

По мнению Адгура Харазия, Абхазия медленно, но эффективно открывает «дверь» в Европу. Пусть пока не на высоком дипломатическом и политическом уровне, но эта работа требует терпения и тщательного подхода.

Члены абхазской делегации в Италии отметили  теплый прием принимающей стороны и удивление партнеров абхазской продукцией, которую доставили туда представители ТПП республики во главе с ее президентом Геннадием Гагулия. 

По словам Тания и Харазия, итальянцы признали высокое качество абхазского вина, сыра, аджики и других продуктов, отметив, что они ничем не уступают итальянским.

 



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